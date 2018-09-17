Müşteri beklerken yakalandılar!

G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015fah\u0131slar\u0131n ev, i\u015f yeri ve \u00fczerlerinde yap\u0131lan aramalarda \u00f6zellikle \u00f6\u011frencilere sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilinen 476 adet ecstasy tablet, 68 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsats\u0131z tabanca, uyu\u015fturucu madde kullanmaya ve paketlemeye yarayan aparatlar ele ge\u00e7irildi. \r\n\r\n,Bursa Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri 2018-2019 y\u0131l\u0131 e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde \u00f6zellikle okullardaki \u00f6\u011frencileri hedef alarak uyu\u015fturucu ticareti yapan \u015fah\u0131slara y\u00f6nelik bask\u0131n d\u00fczenledi. ,\u00d6\u011frencilere satmak \u00fczere uyu\u015fturucu madde haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 tespit edilen 10 ki\u015fi yine okul yak\u0131nlar\u0131nda yap\u0131lan bask\u0131nlarla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 10 ki\u015finin ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde bir ba\u015fka narkotik operasyonunda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 8 ki\u015fi ile birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenildi. 2 ayr\u0131 operasyonda yap\u0131lan g\u00f6zalt\u0131 say\u0131s\u0131 toplamda 18 oldu.\r\n\r\n,Son operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 10 ki\u015fi emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. \u015eah\u0131slar\u0131n adliyeye sevk edilmesi s\u0131ras\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u00e7eken gazeteciler bir ki\u015finin s\u00f6zl\u00fc sald\u0131r\u0131s\u0131na maruz kald\u0131.