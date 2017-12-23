Mutfaktan bıçak alıp yatak odasındaki karısını öldürdü

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Adana Demirspor evinde kazandı
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Galatasaray son saniyede yıkıldı
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ATM'den işlem yapanlar dikkat!
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Kamyondan atladı, su kuyusuna düşüp öldü
SPOR
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Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı anlatım izle | Konya - Fenerbahçe maçı canlı skor takip
GÜNDEM
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan'da
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Yağmur, soğuk engellemedi! Bilet kuyruğu…
GÜNDEM
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Kızıltepe eski Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
YAŞAM
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Ağrı'da elektrik akımına kapılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
YAŞAM
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Kaybolan çocuğun cesedi bulundu
SPOR
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Adanaspor zorlu deplasmandan galip ayrıldı
SPOR
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Sivasspor 2-1 Beşiktaş Maçı özeti ve golleri izle | Sivas BJK maçı kaç kaç bitti?
YAŞAM
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Şekerciler birbirine girdi, 2 ölü 2 de yaralı var
EKONOMİ
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THY’den Lizbon’a uçacak yolculara uyarı
YAŞAM
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Konya'da soba gazından zehirlenen bir kadın öldü
YAŞAM
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Beton mikserinin ayağı çöktü, ölü ve yaralı var
YAŞAM
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Şile’de dere taştı, köyleri su bastı
SPOR
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Real Madrid 0-3 Barcelona Maçı geniş özeti ve golleri izle | Real Madrid - Barcelona maçı kaç kaç bitti?
SPOR
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Everton, Chelsea'ye duvar ördü
YAŞAM
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Bodrum’da ev yangını: 1 ölü
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Ramazan
Mutfaktan bıçak alıp yatak odasındaki karısını öldürdü
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Adana'da resmî nikahı olmayan çift arasında başlayan tartışma, cinayetle sonuçlandı.
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