Müthiş gelişme az önce duyuruldu! Ve başardık

M\u00fcthi\u015f geli\u015fme az \u00f6nce duyuruldu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n yerli ve milli \u00fcretim \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na kay\u0131ts\u0131z kalmayan Bursal\u0131 gen\u00e7 giri\u015fimci Ferit Borku ve ekibi, 36 ay \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 bilgisayar anakart\u0131n\u0131 \u00fcretmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n,Bursa\u2019da 18 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 bir giri\u015fimci yerli bilgisayar anakart\u0131 \u00fcretti.\r\n,Borku ve ekibi evvela anakart \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. 2016 y\u0131l\u0131nda \u015firket kurulduktan sonra Bursa Ulutek Teknopark\u2019tan ofis kiraland\u0131. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n nezaretinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Teknolojik \u00dcr\u00fcn Komisyonu\u2019ndan \u00fcr\u00fcn\u00fcn tescili al\u0131nd\u0131. Borku ve ekibi devlet deste\u011fiyle en k\u0131sa zamanda seri \u00fcretime ge\u00e7mek istiyor.\r\n,Ve ba\u015fard\u0131k,2016 y\u0131l\u0131nda \u015firketin kurulumunu ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini ifade eden Ferik Borku, \u201cAna fikir, \u015firketin bir ana kart fabrikas\u0131 kurmak \u00fczerine \u015fekillendi. ,Faturaland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olarak 436 bin TL AR-GE harcamam\u0131z var. Harcamalar\u0131n toplam\u0131 ise 1 milyon TL tekab\u00fcl ediyor.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Seri \u00fcretim planlad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Borku, "Bununla ilgili b\u00fct\u00fcn fizibilite \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z neticelendi. Seri \u00fcretimle ilgili devletimizden bir destek bekliyoruz. ,Bizler de ayn\u0131 periyodlarla ana kartlar\u0131n \u00fcretimine giri\u015fece\u011fiz. \u015eu an elimizde bulunan 17 santimetreye 17 santimetre boyutundaki ana kart intel tabanl\u0131d\u0131r. \u01303, \u01305 ve \u01307 modellerini \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabilecek seviyededir. ,Onlara g\u00f6re y\u00fczde 10\u2019luk bir fiyat fark\u0131m\u0131z s\u00f6z konusu. Seri \u00fcretimde bu fark\u0131 kapatmay\u0131 planl\u0131yoruz.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Bizim planlar\u0131m\u0131za g\u00f6re bu seri \u00fcretimi \u0130stanbul\u2019a yak\u0131n bir b\u00f6lgede ger\u00e7ekle\u015ftirmek istiyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u0130stanbul i\u015f d\u00fcnyas\u0131nda \u00fclkemizin merkezi. ,Bizim di\u011fer firmalar gibi bir AR-GE ekibimiz yok. Ama niyetimiz seri \u00fcretimle beraber onlar gibi bir ekip kurabilmektir. ,\u015eirketin kurulu\u015fundan \u00f6nce resmi olmayan bir 10 ayl\u0131k s\u00fcre\u00e7 oldu\u011funu belirten Borku, \u201cToplam 36 ayda \u00fcrettik diyebilirim. Yat\u0131r\u0131m\u0131 \u00f6z kaynaklarla ger\u00e7ekle\u015ftirdik. AR-GE anlam\u0131nda hi\u00e7bir \u015fekilde devletimizden destek almad\u0131k. \r\n\r\n ,Gerek akademisyen kadromuz, gerekse uzman m\u00fchendis kadromuzla birlikte bu i\u015fi resmi olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n g\u00f6zetiminde y\u00fcr\u00fctt\u00fck. Ard\u0131ndan proje resmi olarak sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131 zaman elimize bir numune \u00fcr\u00fcn \u00e7\u0131kt\u0131. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fc Teknolojik \u00dcr\u00fcn Komisyonu\u2019ndan \u00fcr\u00fcn\u00fcn tescilini ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f olduk.\u201d dedi.\r\n,Bununla ilgili de 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda Bursa Ulutek Teknopark\u2019ta ofisimizi kiralad\u0131k ve projemizi resmen y\u00fcr\u00fctmeye ba\u015flad\u0131k.