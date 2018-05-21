Müthiş haber! Bin 885 TL'den 50 TL’ye düşüyor

Vergi, prim gibi bor\u00e7lara yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurular\u0131 ba\u015flad\u0131. ,Torba yasa y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi, bor\u00e7lar\u0131 yap\u0131land\u0131rma s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. 31 Mart \u00f6ncesine ait vergi, prim, trafik cezas\u0131 gibi bor\u00e7lar\u0131 i\u00e7in Temmuz sonuna kadar ba\u015fvuranlar, yap\u0131land\u0131rma yapabilecek. Yap\u0131land\u0131rmada ana paraya dokunulmayacak ancak bor\u00e7lar\u0131n gecikme faizi silinecek, bunun yerine enflasyona g\u00f6re hesaplama yap\u0131lacak. \r\n\r\n,\u0130lk taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde pe\u015fin \u00f6deme yapanlardan, Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90'\u0131n\u0131n tahsilinden vazge\u00e7ilecek. ,Tutar\u0131n tamam\u0131 ilk 2 taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde \u00f6denirse de Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131nda y\u00fczde 50 indirim yap\u0131lacak. \r\n\r\n,Taksit se\u00e7ildi\u011fi taktirde ise, s\u00f6z konusu bor\u00e7lar, belirlenen katsay\u0131lara g\u00f6re art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olarak \u00f6denecek. 18 aya kadar taksit imkan\u0131 olacak. Taksitler 2'\u015fer ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde \u00f6denecek. \r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131rma imkan\u0131, toplam bor\u00e7 tutar\u0131nda \u00f6nemli bir indirim sa\u011flayacak. \u00d6rne\u011fin; 26 Ekim 2016 vadeli 7 bin 200 liral\u0131k KDV'nin s\u00fcresinde \u00f6denmedi\u011fini varsayal\u0131m. Bu kanunun yay\u0131m\u0131 tarihine kadar bin 885 lira gecikme zamm\u0131 ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor, toplam bor\u00e7 tutar\u0131 9 bin 85 liraya ula\u015f\u0131yor. \r\n\r\n\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131rma i\u00e7in ba\u015fvuruda bulunulmas\u0131 halinde, bin 885 liral\u0131k gecikme faizinden vazge\u00e7ilecek, Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131 hesaplanacak. Bu da 506,57 lira tutuyor. E\u011fer pe\u015fin \u00f6deme se\u00e7ilirse bu tutar\u0131n da y\u00fczde 90'\u0131 silinecek. B\u00f6ylece Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131 50,65 liraya inecek. Yani bin 885 lira faiz yerine 50.65 lira Y\u0130-\u00dcFE \u00f6denerek bor\u00e7tan kurtulunabilecek.\r\n\r\n9 bin 85 lira yerine 7 bin 250 lira 65 kuru\u015f \u00f6demeyle bor\u00e7 kapat\u0131labilecek.\r\n\r\n