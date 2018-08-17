Müthiş hamle! ABD'nin üstü çizildi

M\u00fcthi\u015f haber az \u00f6nce geldi. ,ABD'nin \u00fcst\u00fc \u00e7izildi.,Irak ile ticarette kritik \u00f6neme sahip olacak Ovak\u00f6y S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 i\u00e7in teknik \u00e7al\u0131\u015fmalar bayram sonras\u0131nda ba\u015fl\u0131yor. ,Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn ilk haftas\u0131 T\u00fcrkiye\u2019den b\u00f6lgeye gidecek heyet, detayl\u0131 analizler yapacak. ,Ba\u011fdat\u2019a uzanacak g\u00fczergaha son \u015fekli verilecek. Gerekli alt yap\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye kar\u015f\u0131layacak. T\u00fcrkiye ve Irak\u2019\u0131n ortak irade ortaya koyduklar\u0131 yeni kap\u0131 ve ticaret yolunun tesisi kar\u015f\u0131s\u0131ndaki en ciddi g\u00fc\u00e7 ABD.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6ncelikli projesi Ovak\u00f6y S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 i\u00e7in teknik \u00e7al\u0131\u015fmalar bayram sonras\u0131 ba\u015fl\u0131yor. Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn ilk haftas\u0131 b\u00f6lgeye gidecek heyet detayl\u0131 analizler yapacak, Ba\u011fdat\u2019a uzanacak g\u00fczergaha son \u015fekli verilecek. Gerekli alt yap\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye kar\u015f\u0131layacak.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye, Ovak\u00f6y projesini \u00f6nceli\u011fine ald\u0131. T\u00fcrkiye ve Irak h\u00fck\u00fcmetleri aras\u0131nda var\u0131lan mutabakat gere\u011fi, teknik \u00e7al\u0131\u015fmalar bayram sonras\u0131 ba\u015flayacak. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Emniyet, Bay\u0131nd\u0131rl\u0131k ve Karayollar\u0131ndan yetkililerin bulundu\u011fu geni\u015f bir heyet, fiziki \u015fartlar\u0131n tespiti i\u00e7in Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn ilk haftalar\u0131nda b\u00f6lgeye gidecek. B\u00f6ylelikle Ovak\u00f6y i\u00e7in ilk somut ad\u0131m at\u0131lm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,Sahada yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalarda Irak K\u00fcrt B\u00f6lgesel Y\u00f6netimi (IKBY) kontrol\u00fcndeki alanlardan ge\u00e7meksizin Suriye topraklar\u0131na da girilmeden ticaret yolunun nas\u0131l bir hat \u00fczerinden ge\u00e7irilece\u011fi teknik olarak netle\u015ftirilecek ve g\u00fczergah belirlenecek. Detayl\u0131 analizler ve sahadaki tespitlerin ard\u0131ndan d\u00fc\u011fmeye bas\u0131lacak. Ovak\u00f6y\u2019\u00fcn tesisi i\u00e7in gerekli alt yap\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131 T\u00fcrkiye taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak.\r\n\r\n,Ovak\u00f6y kap\u0131s\u0131 i\u00e7in en kritik konu ise g\u00fcvenlik. Sahadaki teknik analizlerin ba\u015flat\u0131lmas\u0131 s\u00fcrecinde g\u00fcvenli\u011fin tesisi konusunda da \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fclecek. B\u00f6lgedeki yerle\u015fik halkla g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131lacak. ,Gerek T\u00fcrkiye gerekse Irak\u2019\u0131n ortak irade ortaya koyduklar\u0131 yeni kap\u0131 ve ticaret yolunun tesisi kar\u015f\u0131s\u0131ndaki en ciddi g\u00fc\u00e7 Amerika. ,IKBY kontrol\u00fcndeki Habur S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131na alternatif olarak Ovak\u00f6y\u2019\u00fcn devreye girmesiyle, Habur IKBY\u2019nin stratejik olarak elinde tuttu\u011fu bir kap\u0131 olma \u00f6zelli\u011fini yitirecek. ,Ter\u00f6ristler i\u00e7in serbest dola\u015f\u0131m alan\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olan bu b\u00f6lge, ABD i\u00e7in de Suriye\u2019deki PYD\u2019nin Irak\u2019tan takviyesi noktas\u0131nda kullan\u0131l\u0131yor., Sincar b\u00f6lgesindeki kamplar\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde Amerika\u2019n\u0131n, Suriye-Irak ge\u00e7i\u015fini kontrol edecek olan Ovak\u00f6y-Musul hatt\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in Irak h\u00fck\u00fcmetine her t\u00fcrl\u00fc bask\u0131y\u0131 yapabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,B\u00f6lgeyi ekonomik a\u00e7\u0131dan da canland\u0131racak olan s\u00fcrece b\u00f6lge halk\u0131n\u0131n da s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 bilinmekle birlikte, T\u00fcrkiye yolun a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in gerekli t\u00fcm giri\u015fimlerde bulunacak. B\u00f6lgedeki a\u015firetlere Ovak\u00f6y kap\u0131s\u0131n\u0131n b\u00f6lgeye getirece\u011fi ekonomik refah ve huzur anlat\u0131lacak.\r\n\r\n,Ovak\u00f6y Kap\u0131s\u0131, Irak ile ticarette daha \u00f6nemli hale gelecek. Bu kap\u0131, T\u00fcrkiye\u2019nin Irak\u2019ta bulunan soyda\u015flar\u0131na da k\u0131sa s\u00fcrede ula\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak.\r\n\r\nYEN\u0130\u015eAFAK