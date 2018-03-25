Mutlaka tüketin! Kanser riskini en aza indiriyor!

Kakaonun i\u00e7erisinde antioksidan miktar\u0131n\u0131n fazla olmas\u0131ndan dolay\u0131 sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za bir\u00e7ok faydas\u0131 bulunmakta\u2026 ,Ayn\u0131 zamanda son yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalara g\u00f6re, kakaonun kolon kanseri riskini en aza indirdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130lk d\u00f6rt haftan\u0131n sonunda, fareler ba\u011f\u0131rsak kanserinin ilk belirtilerini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131lar.\r\n,Fakat bilim insanlar\u0131, kakao a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin diyet uygulanan gruptaki farelerde, uygulanmayan gruptaki farelere g\u00f6re ba\u011f\u0131rsak kanseri belirtilerinin daha az oldu\u011funa a\u00e7\u0131k\u00e7a tan\u0131k oldular.\r\n,Kakao a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin bir diyetin insanlar \u00fczerindeki faydalar\u0131 ve etkilerine odaklanan daha ileri d\u00fczeyde bir \u00e7al\u0131\u015fmaya ise vakit kaybetmeden ba\u015fland\u0131.\r\n,Son yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalardan \u00e7\u0131kan sonuca g\u00f6re, d\u00fczenli kakao t\u00fcketiminin ba\u011f\u0131rsak kanseri riskini en aza indirdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ayn\u0131 zamanda kakao t\u00fcketimi, beyin ve kalp fonksiyonlar\u0131n\u0131 da iyile\u015ftirdi\u011fi s\u00f6yleniyor.\r\n,Her derde deva olan kakaonun d\u00fczenli kullan\u0131m\u0131nda diyabet riskini de en aza indirdi\u011fi ortaya at\u0131lan iddialar aras\u0131nda.\r\n,\u0130spanya`daki G\u0131da ve Beslenme Bilim ve Teknoloji Enstit\u00fcs\u00fc uzmanlar\u0131nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen bir \u00e7al\u0131\u015fmada, g\u00fcnl\u00fck olarak kakao tozu t\u00fcketen ve t\u00fcketmeyen laboratuar farelerinin t\u00fcm\u00f6re neden olan kimyasallara maruz b\u0131rak\u0131lmalar\u0131n\u0131n sonucu verdikleri tepkilere bak\u0131ld\u0131.\r\n,\u0130lk d\u00f6rt haftan\u0131n sonunda, fareler ba\u011f\u0131rsak kanserinin ilk belirtilerini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131lar. Fakat bilim insanlar\u0131, kakao a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin diyet uygulanan gruptaki farelerde, uygulanmayan gruptaki farelere g\u00f6re ba\u011f\u0131rsak kanseri belirtilerinin daha az oldu\u011funa a\u00e7\u0131k\u00e7a tan\u0131k oldular.\r\n,Kakao a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin bir diyetin insanlar \u00fczerindeki faydalar\u0131 ve etkilerine odaklanan daha ileri d\u00fczeyde bir \u00e7al\u0131\u015fmaya ise vakit kaybetmeden ba\u015fland\u0131. Kaynak: Milliyet\r\n