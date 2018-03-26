Muz ve kiviyi saksıya ekti, bakın çıkan ne oldu?

Muz ile kivi mayalad\u0131ktan sonra bir saks\u0131 i\u00e7erisinde yeti\u015ftiren adam...\r\n,Muzun i\u00e7erisinde kivi yeti\u015ftirmeyi ba\u015fard\u0131 m\u0131 sizce?\r\n,Dolayl\u0131 bir g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda birka\u00e7 k\u00fcp k\u00f6k ile yap\u0131lan bu \u00e7al\u0131\u015fmada...\r\n,Bir iki hafta i\u00e7erisinde a\u015f\u0131laman\u0131n sonucunu almak m\u00fcmk\u00fcn.\r\n,Siz de evinizde deneyerek yapabilirsiniz...\r\n,\u0130\u015fte son hali... ,Muzun i\u00e7inden kivi \u00e7\u0131kt\u0131...,