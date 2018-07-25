Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu

Yeni sistemin unsurlar\u0131ndan Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 resmen kuruldu. , D\u00fcnya ekonomisini ve makroekonomik stratejileri izleyecek. B\u00fct\u00e7e haz\u0131rlama s\u00fcrecinde tasla\u011f\u0131 olu\u015fturacak. Bakanl\u0131kla ile birlikte harcama ve b\u00fct\u00e7e politikalar\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fctecek. ,Ba\u015fkanl\u0131k; kalk\u0131nma plan\u0131, orta vadeli plan, b\u00fct\u00e7e, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 y\u0131ll\u0131k program\u0131 ve bir\u00e7ok \u00f6nemli plan-program\u0131, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile birlikte haz\u0131rlayacak. ,Ayn\u0131 zamanda kamu harcamalar\u0131nda tasarruf sa\u011flanmas\u0131, tutarl\u0131, dengeli ve etkili bir b\u00fct\u00e7e politikas\u0131n\u0131n y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi, kamu istihdam\u0131 ve giderlerle ilgili uygulamaya ili\u015fkin politikalar\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 amac\u0131yla da \u00e7al\u0131\u015fmalar yapacak. ,Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na 662 ki\u015filik kadro tahsis edildi. Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na ise eski Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal ge\u00e7ti.