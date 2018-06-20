Nani Süper Lig'e mi dönüyor?

Fenerbah\u00e7e'nin eski y\u0131ld\u0131z\u0131 Luis Nani S\u00fcper Lig'e d\u00f6n\u00fcyor.,Teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011fe Bayram Bekta\u015f\u2019\u0131 getirdikten sonra transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayan ve ilk imzay\u0131 Alpaslan \u00d6zt\u00fcrk\u2019e att\u0131ran G\u00f6ztepe\u2019den bomba bir hamle geldi. Demba Ba\u2019n\u0131n ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kadrosuna d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc bir y\u0131ld\u0131z kazand\u0131rmak isteyen Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u2019\u0131n g\u00fcndemine Luis Nani geldi.\r\n\r\n,Ge\u00e7en sezonu kiral\u0131k olarak Lazio\u2019da ge\u00e7iren Portekizli h\u00fccum oyuncusunun Valencia\u2019yla bir y\u0131l daha s\u00f6zle\u015fmesi var. Ancak kadroda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fcyor. Menajerler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla G\u00f6ztepe\u2019ye \u00f6nerilen 31 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun bu nedenle maliyeti de \u00e7ok y\u00fcksek de\u011fil. \r\n\r\n,Taraftar\u0131 heyecanland\u0131racak, \u00fcr\u00fcn sat\u0131\u015flar\u0131na da etki yapacak, ayn\u0131 zamanda katk\u0131 da verebilecek bir isim d\u00fc\u015f\u00fcnen y\u00f6netimin bu kapsamda g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.