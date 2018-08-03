Nargile genç modelin sonu oldu!

Munoz eve d\u00f6n\u00fcnce iyice rahats\u0131zland\u0131. ,Nargile i\u00e7en Munoz bir s\u00fcre sonra ba\u015f, g\u00f6\u011f\u00fcs ve s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131 \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. ,Ancak bu emjeksiyondan sonra modelin durumu daha da k\u00f6t\u00fcle\u015fti ve komaya girdi.\r\n\r\n,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan g\u00fczel modele bir i\u011fne yap\u0131ld\u0131. ,Bir \u00e7ocuk annesi gen\u00e7 model ertesi g\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Dominikli model, 26 ya\u015f\u0131ndaki Jenniffer Munoz arkada\u015flar\u0131yla d\u0131\u015far\u0131 e\u011flenmeye \u00e7\u0131kt\u0131. ,Modelin \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan doktorlar, kad\u0131n\u0131n nargileye ba\u011fl\u0131 kalp iltihab\u0131, zat\u00fcrre ve septik \u015fok nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,.