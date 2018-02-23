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Narın faydaları nelerdir? Kalp nasıl yenilenir?
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Nar ekstresinin, damarlarda biriken yağlı tortuları parçaladığı, kroner atar damar kalınlaşmasını ve damar sertleşmesini önlediği bileşenlere sahiptir.
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