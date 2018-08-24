NASA'dan skandal Türkiye hatası!

NASA(Ulusal Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Dairesi) T\u00fcrkiye ile ilgili skandal bir hataya imza att\u0131.,Konuya ili\u015fkin konu\u015fan Dernek Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zkan, uzay bilimleriyle ilgili ara\u015ft\u0131rmalar yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, T\u00fcrkiye'de bu konuda faaliyet g\u00f6steren kurumlar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda yer almak istedi\u011fini s\u00f6yledi.,D\u00fcz D\u00fcnya Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Do\u011fukan \u00d6zkan'\u0131n \u00f6rg\u00fctledi\u011fi T\u00fcrk sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n tepkisinin ard\u0131ndan NASA, bu hatay\u0131 aradan ge\u00e7en 3,5 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczeltti.,\u0130nstagram hesab\u0131nda 1 \u015eubat 2015 tarihinde bir NASA astronotu taraf\u0131ndan Van G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn uzaydan \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131 'Himalayalar'da karla kapl\u0131 bir g\u00f6l' diye payla\u015f\u0131ld\u0131...,\u00dcstelik bu skandal\u0131 instagram hesab\u0131ndan duyurdu!,Skandal hata T\u00fcrk sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n yo\u011fun tepkisi ile 3,5 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczeltildi.,Van G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn foto\u011fraf\u0131na 'Bu ba\u015fl\u0131k d\u00fczeltilmi\u015ftir' ifadesi ekleyen ISS, hatay\u0131 bildiren sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131na da te\u015fekk\u00fcr etti. ,.