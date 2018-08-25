NASA duyurdu: Dünyaya hızla yaklaşıyor!

NASA, d\u00fcnyaya 7.5 milyon kilometre mesafeden ge\u00e7ecek olan Asteroit 2016 NF23'\u00fc 'potansiyel tehlikeli' diye niteledi.\r\n\r\n,NASA'n\u0131n elindeki verilere g\u00f6re, asteroitin \u00e7ap\u0131 70 ila 160 metre aras\u0131nda.\r\n\r\n,Uzmanlar, asteroitin saniyede 9 kilometreden y\u00fcksek h\u0131zla yol ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 29 A\u011fustos'ta gezegenimize m\u00fcmk\u00fcn olan en yak\u0131n mesafeye gelece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce NASA, gelecek y\u00fczy\u0131lda bilinen asteroitlerden herhangi birinin d\u00fcnyayla \u00e7arp\u0131\u015fma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n neredeyse s\u0131f\u0131r oldu\u011fu \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulunmu\u015ftu.,.,NASA'dan dikkat \u00e7eken bir uyar\u0131 geldi...