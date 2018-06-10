NASA, Juno'nun faaliyet süresini uzattı

NASA'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, ke\u015fif g\u00f6revini \u015eubat 2018'de noktalamas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclen uydunun 41 ay daha y\u00f6r\u00fcngede kalaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, Juno'nun normal \u015fartlarda J\u00fcpiter \u00e7evresinde 14 g\u00fcnde tamamlamas\u0131 planlanan y\u00f6r\u00fcnge yolculuklar\u0131n\u0131n yak\u0131t vanalar\u0131ndaki bir ar\u0131za nedeniyle 53 g\u00fcnde bitirebildi\u011fi, bu sebeple uydunun ba\u015fta hedeflenen bilimsel verileri toplayabilmesi i\u00e7in ilave s\u00fcreye ihtiya\u00e7 duyaca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,NASA, Juno misyonu i\u00e7in 2022 y\u0131l\u0131na kadar mali kaynak ay\u0131rmay\u0131 planlan\u0131yor. Ana operasyonlar\u0131n Temmuz 2021'de sonland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan veri analizleri ve misyon de\u011ferlendirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 2022 ba\u015flar\u0131na dek s\u00fcrece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,NASA'n\u0131n 2011'de uzaya f\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131 Juno uydusu, Temmuz 2016'da J\u00fcpiter'e vard\u0131\u011f\u0131ndan bu yana gezegen y\u00f6r\u00fcngesinde ke\u015fif faaliyetlerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.