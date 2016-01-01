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15 TEMMUZ
Ramazan
NATO açıkladı: Sorumlu Türkiye'dir!
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NATO'nun Irak'taki eğitim misyonu hakkında yaptığı görüşmeye değinen Stoltenberg, Türkiye'nin eğitim misyonuna güçlü desteğini ifade ettiğini belirtti. Şu anda planlama sürecinde olduklarını dile getiren Stoltenberg, şu bilgileri verdi:
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