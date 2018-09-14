NATO'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

Stoltenberg, ABD'nin ba\u015fkenti Washington merkezli d\u00fc\u015f\u00fcnce kurulu\u015fu Heritage Vakf\u0131'nda '21. Y\u00fczy\u0131l'da NATO\u2019nun \u00f6nemi' ba\u015fl\u0131kl\u0131 oturumda konu\u015ftu.\r\n\r\n,NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, T\u00fcrkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri al\u0131m\u0131na ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 'Askeri kapasitelerini geli\u015ftirme \u00fclkelerin kendi ulusal karar\u0131d\u0131r. NATO i\u00e7in \u00f6nemli olan farkl\u0131 sistemlerin m\u00fc\u015fterek bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fabilmesidir' dedi.\r\n,T\u00fcrkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almas\u0131na ili\u015fkin kendisine y\u00f6neltilen bir soru \u00fczerine Stoltenberg, \u201cT\u00fcrkiye ve ABD\u2019nin bu konu hakk\u0131ndaki anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok iyi biliniyor ve bu zor bir durum.\u201d de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.\r\n\r\n,ABD\u2019yle ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 anla\u015fmazl\u0131k hepimiz i\u00e7in zor bir durum. ABD ve T\u00fcrkiye\u2019nin bu konu hakk\u0131ndaki sorunlar\u0131 ikili g\u00f6r\u00fc\u015fmelerle ele al\u0131yor olu\u015funu memnuniyetle kar\u015f\u0131l\u0131yorum.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin co\u011frafi \u00f6nemine ve bir NATO m\u00fcttefiki oldu\u011funa da vurgu yapan Stoltenberg, \u201cE\u011fer haritaya bakarsan\u0131z, T\u00fcrkiye\u2019nin ne kadar b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcrs\u00fcn\u00fcz. Irak ve Suriye\u2019yle kom\u015fu ve T\u00fcrkiye\u2019nin DEA\u015e\u2019la m\u00fccadeledeki \u00f6nemini anlars\u0131n\u0131z.\u201d ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Stoltenberg, \u201cBu konuyu defalarca Ankara ve Washington\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm ve umut ediyorum ki bir \u00e7\u00f6z\u00fcm yolu bulunabilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc T\u00fcrkiye\u2019nin almaya karar verdi\u011fi Rus hava savunma sistemi ve T\u00fcrkiye\u2019nin de par\u00e7as\u0131 oldu\u011fu F-35 program\u0131 \u00fczerinden ,NATO'dan fla\u015f T\u00fcrkiye ve S-400 a\u00e7\u0131klamas\u0131...,T\u00fcrkiye'nin, Suriyeliler konusunda g\u00f6sterdi\u011fi hassasiyete de i\u015faret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"T\u00fcrkiye m\u00fclteciler krizi konusunda da \u00e7ok \u00f6nemli bir m\u00fcttefiktir. Milyonlarca Suriyeliye ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. Ege denizinden d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7 ak\u0131n\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in Avrupa Birli\u011fi ve T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki anla\u015fman\u0131n uygulanmas\u0131 \u00f6nemli. Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rma olmaks\u0131z\u0131n ,T\u00fcrkiye en fazla ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131na maruz kalan m\u00fcttefiktir. Evet, S-400 ve F-35 konusunda problem ve zorluk var. Diyalo\u011fu memnuniyetle kar\u015f\u0131l\u0131yorum fakat ayn\u0131 zamanda T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fct\u00fcn m\u00fcttefikler i\u00e7in rol\u00fcn\u00fc de anlamam\u0131z \u00f6nemlidir."\r\n\r\n,AA,'Haritaya bakarsan\u0131z anlars\u0131n\u0131z!',.