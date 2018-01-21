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Ramazan
NATO'dan Zeytin Dalı Harekâtı açıklaması
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TSK'nın Afrin'deki terör yapılanmalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklama yapan NATO, meşru müdafaa hakkına vurgu yaparak, "Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır" değerlendirmesinde bulundu.
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