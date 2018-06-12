NATO, en büyük askerî tatbikatın hazırlığında

NATO, 29 m\u00fcttefiki ve ortaklar\u0131yla, ekim-kas\u0131m aylar\u0131nda Norve\u00e7'te d\u00fczenleyece\u011fi son y\u0131llar\u0131n en b\u00fcy\u00fck asker\u00ee tatbikat\u0131 olan Trident Juncture 18 i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klara ba\u015flad\u0131.\r\n,NATO Karargah\u0131'nda Trident Juncture 18'i y\u00fcr\u00fctecek olan Oramiral James G. Foggo, tatbikat hakk\u0131nda bas\u0131na bilgi verdi.\r\n,Tatbikatta, NATO'nun t\u00fcm m\u00fcttefiklere kolektif savunma taahh\u00fct eden 5'inci maddesinin bir senaryoyla canland\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 anlatan Foggo, son y\u0131llardaki en b\u00fcy\u00fck asker\u00ee tatbikat olacak Trident Juncture 18'e t\u00fcm NATO \u00fcyeleri ile ortaklar Finlandiya ve \u0130sve\u00e7'in kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Foggo, tatbikat\u0131n 40 binden fazla kat\u0131l\u0131mc\u0131yla NATO'nun kriz halinde ortak hareket etme kabiliyetini test etme \u015fans\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,NATO'nun asker\u00ee hareketlerine ili\u015fkin \u015feffaf bir tutum tak\u0131nma konusunda kararl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Foggo, Avrupa G\u00fcvenlik ve \u0130\u015fbirli\u011fi Te\u015fkilat\u0131 (AG\u0130T) ve NATO-Rusya Konseyinin tatbikat hakk\u0131nda bilgilendirildi\u011fini duyurdu.\r\n,Foggo, "NATO bir savunma ittifak\u0131d\u0131r. Kavga aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7inde de\u011filiz ancak savunma ve cayd\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k konusunda da son derece kararl\u0131y\u0131z. Bu tatbikat\u0131n amac\u0131 da savunma konusunda idman yapmak, cayd\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ortaya koymak ve her an her y\u00f6nden gelen tehditlere kar\u015f\u0131 haz\u0131r oldu\u011fumuzu g\u00f6stermek." de\u011ferlendirmesinde bulundu.