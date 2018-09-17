NATO gözünü kararttı! Büyük tehdit

Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l, siber korsanlar\u0131n NATO askerlerinin cep telefonlar\u0131na daha s\u0131k sald\u0131r\u0131 d\u00fczenledi\u011fini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sald\u0131r\u0131lar\u0131n kayna\u011f\u0131 olarak Rusya'y\u0131 hedef g\u00f6sterdi. ,Artan sald\u0131r\u0131lar sonras\u0131 NATO \u00fcyelerinin savunma bakanlar\u0131 ile yeni bir komuta yap\u0131s\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131na ve Siber Operasyon Merkezi'nin kurulmas\u0131na karar verilmi\u015fti.,Nisan ay\u0131nda \u0130ngiltere Ulusal Siber G\u00fcvenlik Merkezi (NCSC), Amerikan Federal Soru\u015fturma B\u00fcrosu (FBI) ve Amerikan \u0130\u00e7 G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131 Rus siber korsanlar\u0131n\u0131n k\u00fcresel \u00e7apta bir siber sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleyebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca Rusya'n\u0131n ba\u015fta ABD\u2019nin n\u00fckleer tesisleri ve havac\u0131l\u0131k sistemleri olmak \u00fczere enerji \u015febekeleri gibi kritik noktalara siber sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenledi\u011fi de iddia ediliyor.\r\n\r\n,Cuma g\u00fcn\u00fc Axios haber portal\u0131na verdi\u011fi r\u00f6portajda, bloga kar\u015f\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen bir siber sald\u0131r\u0131 halinde kolektif savunmay\u0131 \u00f6ng\u00f6ren 5. Madde'yi devreye al\u0131p almayacaklar\u0131 sorusu \u00fczerine Stoltenberg, ''Otomatik olarak devreye girmeyecek. Sald\u0131r\u0131n\u0131n karakterine g\u00f6re ba\u011fl\u0131 olacak'' dedi.\r\n\r\n,Verdi\u011fi r\u00f6portajda, ittifak\u0131n siber g\u00fcvenlik konusunda tedbirler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Stoltenberg, siber sald\u0131r\u0131 yeteneklerinin de geli\u015ftirilece\u011fini ifade etti. Stoltenberg, ''Olas\u0131 bir sald\u0131r\u0131 'Madde 5'in uygulanmas\u0131n\u0131 tetikler mi'' sorusuna ise, ''Sald\u0131r\u0131n\u0131n karakterine g\u00f6re de\u011fi\u015fir. Ne zaman harekete ge\u00e7irece\u011fimizi net olarak s\u00f6yleyemem'' dedi.\r\n\r\n,NATO g\u00f6z\u00fcn\u00fc karartt\u0131, 5. maddeyle tehdit etti!,T\u00fcm su\u00e7lamalar\u0131 reddeden Moskova y\u00f6netimi ise, NATO'nun silahlanma yar\u0131\u015f\u0131n\u0131 yeniden ba\u015flatmak istedi\u011fini savunuyor.,Kuzey Atlantik Antla\u015fmas\u0131\u2019n\u0131n 5\u2019inci maddesi gere\u011fince, m\u00fcttefiklerden birine kar\u015f\u0131 yap\u0131lan sald\u0131r\u0131, b\u00fct\u00fcn m\u00fcttefiklere kar\u015f\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f say\u0131lacak. 5. Madde tarihte sadece 11 Eyl\u00fcl sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonras\u0131 uygulanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Taraflar, Kuzey Amerika\u2019da veya Avrupa\u2019da kendilerinden birine ya da daha fazlas\u0131na y\u00f6neltilecek silahl\u0131 bir sald\u0131r\u0131n\u0131n, hepsine y\u00f6nelmi\u015f bir sald\u0131r\u0131 olarak de\u011ferlendirilece\u011fi ve e\u011fer b\u00f6yle bir sald\u0131r\u0131 olursa, BM Yasas\u0131\u2019n\u0131n 51\u2019inci Maddesi\u2019nde tan\u0131nan bireysel ya da kollektif \u00f6z savunma hakk\u0131n\u0131 kullanarak her birinin, Kuzey Atlantik b\u00f6lgesinde g\u00fcvenli\u011fi sa\u011flamak ve korumak i\u00e7in bireysel olarak ve di\u011ferleri ile uyum i\u00e7inde, silahl\u0131 g\u00fc\u00e7 kullan\u0131m\u0131 da dahil olmak \u00fczere gerekli g\u00f6r\u00fclen eylemlerde bulunarak, sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan Taraf ya da Taraflara yard\u0131mc\u0131 olacaklar\u0131 konusunda anla\u015fm\u0131\u015flard\u0131r., Moskova y\u00f6netimi iddialar\u0131n tamam\u0131n\u0131 ise, yasa d\u0131\u015f\u0131 k\u0131s\u0131tlama ve yapt\u0131r\u0131mlarla Rusya'n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc kesmek ve silahlanma yar\u0131\u015f\u0131n\u0131 yeniden ba\u015flatma \u00e7abalar\u0131 olarak de\u011ferlendiriyor.\r\n\r\n, B\u00f6ylesi herhangi bir sald\u0131r\u0131n\u0131n ve bunun sonucu olarak al\u0131nan b\u00fct\u00fcn \u00f6nlemler derhal G\u00fcvenlik Konseyi\u2019ne bildirilecektir. G\u00fcvenlik Konseyi, uluslararas\u0131 bar\u0131\u015f ve g\u00fcvenli\u011fi sa\u011flamak ve korumak i\u00e7in gerekli \u00f6nlemleri ald\u0131\u011f\u0131 zaman, bu \u00f6nlemlere son verilecektir.