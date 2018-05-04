Nazan Öncel'den üzen haber

.,Nazan \u00d6ncel'den \u00fczen haber geldi.,Nazan \u00d6ncel, sa\u011fl\u0131k durumunu sosyal medya hesab\u0131nda takip\u00e7ileri ile payla\u015ft\u0131.\r\n, "'Beni bu g\u00fczel havalar mahvetti' diyen Orhan Veli gibiyiz. Kendimizi \u015fahane insanlara teslim ettik. Grip... So\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131... Bahar \u00e7arpmas\u0131..."\r\n\r\n,\u00d6te yandan, Nazan \u00d6ncel Instagram hesab\u0131n\u0131 aktif kullanan \u00fcnl\u00fclerden. ,Ge\u00e7en haftalarda estetik yapt\u0131ranlara nasihat verdi\u011fi videoyla uzun s\u00fcre g\u00fcndemde kalm\u0131\u015ft\u0131., Nazan \u00d6ncel videosunda, 'kendinden nereye kadar ka\u00e7acaks\u0131n, nas\u0131l ay\u0131p ettin ya\u015fad\u0131klar\u0131na' diye sormazlar m\u0131? Sorarlar tabi' a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.