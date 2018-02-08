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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
-
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
GÜNDEM
-
Kaçak elektriği kesmesinler diye eylem yaptılar
YAŞAM
-
Bartın'da tarihî eserler sahile vurdu
DÜNYA
-
Deyrizor'da rejimin saldırdığı YPG'yi ABD korudu
GÜNDEM
-
TSK o bölgeleri ateş altına aldı
YAŞAM
-
Çorum'da araba şarampole yuvarlandı, 6 kişi yaralandı
DÜNYA
-
Meksika'da yeniden kesik baş cinayetleri başladı
TEKNOLOJİ
-
WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek yenilikler yolda
DÜNYA
-
İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
DÜNYA
-
Rusya'daki başkanlık seçiminde Putin'in rakipleri belli oldu
GÜNDEM
-
Afrin şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
POLİTİKA
-
Bakan Osman Aşkın Bak Güney Kore’ye gidiyor
YAŞAM
-
Arabasına binerken araba çarptı
SAĞLIK
-
Tek nefes sigara 50 bin hücreyi öldürüyor
GÜNDEM
-
Boydak Holding şirketlerine el koyma talebi
SAĞLIK
-
Sigara her yıl yaklaşık 7 milyon cana mal oluyor
DÜNYA
-
Kerkük'te 4 ayda 19 Türkmen suikastla katledildi
SAĞLIK
-
'Sigara gençlerin özgürlüğünü kısıtlıyor'
GÜNDEM
-
E- devletin yeni uygulaması sistemi kilitledi
GÜNDEM
-
DAEŞ kadın teröristleri sahaya sürdü!
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15 TEMMUZ
Ramazan
Nazlı Tolga bakın şimdi ne yapıyor?
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2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen ünlü spiker Nazlı Tolga artık Türkiye'den uzak ülkelerde hayatını sürdürüyor...
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