NDiaye bugün İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz sezon devre aras\u0131nda \u0130ngiliz ekibi Stoke City'e satt\u0131\u011f\u0131 Ndiaye yeniden tak\u0131ma kat\u0131lmak i\u00e7in bug\u00fcn \u0130stanbul'a geliyor...,Menajer sorununu ortadan kald\u0131ran san-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralad\u0131\u011f\u0131 futbolcuyu imza i\u00e7in bug\u00fcn \u0130stanbul'a getiriyor. ,G.Saray, ge\u00e7en sezon devre aras\u0131nda 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satt\u0131\u011f\u0131 Senegalli orta saha oyuncusu i\u00e7in kiralama bedeli \u00f6demeyecek, sadece 3 milyon Euro'luk maa\u015f\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak. ,Yar\u0131n tak\u0131mla idmana \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenen 27 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun Alanya ma\u00e7\u0131n\u0131n kadrosuna al\u0131nabilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. (Sabah),Galatasarayl\u0131u taraftarlar\u0131n transferini heyecanla bekledi\u011fi Badou Ndiaye'de mutlu sona ula\u015f\u0131ld\u0131. \r\n\r\n