Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Badou'nun \u015eampiyonlar Ligi gibi b\u00fcy\u00fck platformlarda oynamak istedi\u011fini ifade eden D'avilla, "Badou b\u00f6yle meydan okumalar\u0131 seviyor. ,Stoke City'den ayr\u0131lma hakk\u0131na sahip. Galatasaray \u00f6nemli opsiyonlardan bir tanesi. ,William D'avilla, Ndiaye'nin Galatasaray'a d\u00f6nmesinin m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funu s\u00f6ylerken transfer i\u00e7in tarih verdi. ,\u0130lk olarak "Galatasaray'a d\u00f6nmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor mu?" sorusunu cevapland\u0131ran D'avilla, "Evet, tabii ki m\u00fcmk\u00fcn" cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,Devre aras\u0131nda Galatasaray'dan rekor bir \u00fccret kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye i\u00e7in menajeri William D'avilla'dan \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalar geldi. ,Sezon yeni bitti\u011fi i\u00e7in somut bir \u015fey s\u00f6ylemek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil., 2 hafta i\u00e7erisinde daha net konu\u015fabilirim. Ama g\u00f6z\u00fcken transferi D\u00fcnya Kupas\u0131'ndan sonra yapacak" diye konu\u015ftu\r\n\r\n,Senegalli orta sahan\u0131n Stoke City'den kesinlikle ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirten D'avilla, Be\u015fikta\u015f ve Fenerbah\u00e7e iddialar\u0131 i\u00e7in de "Stoke City'den ayr\u0131lacak \u00e7\u00fcnk\u00fc Championship'e d\u00fc\u015ft\u00fcler. ,S\u00f6zle\u015fmesi devam ediyor. O y\u00fczden ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 bonservisiyle ya da kiral\u0131k olabilir. ,Ba\u015fta Premier Lig olmak \u00fczere \u0130talya, \u0130spanya, Almanya ve T\u00fcrkiye'den ilgilenen kul\u00fcpler var. ,Elbette Galatasaray'\u0131 hala \u00e7ok seviyor ama di\u011fer se\u00e7enekleri de g\u00f6rmemiz laz\u0131m. Fenerbah\u00e7e ya da Be\u015fikta\u015f olmaz diyemem. ,Bu tamamen kul\u00fcplerin bizle ve Stoke City'le yapacaklar\u0131 pazarl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131. Finansal Fair-Play gibi konular var. Biz onun i\u00e7in en iyisi neyse onu tercih edece\u011fiz" ifadelerini kulland\u0131. (Ajansspor)