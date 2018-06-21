Necip Rezak'ın öldürülen tercümanının dosyası tekrar açıldı

Malezya Ba\u015fbakan\u0131 Mahathir Muhammed, eski Ba\u015fbakan Necip Rezak'\u0131n korumas\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Mo\u011folistanl\u0131 manken hakk\u0131ndaki dosyan\u0131n tekrar a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 kabul etti. \r\n,Yerel bas\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, Necip'in korumas\u0131 taraf\u0131ndan 2005 y\u0131l\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Mo\u011folistanl\u0131 mankenin babas\u0131 Seteve Shaariibuu, bug\u00fcn Mahathir ile bir araya geldi. G\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama yapan Shaariibuu ailesinin avukat\u0131 Ramkarpal Singh, Mahathir'in cinayet dosyas\u0131n\u0131n tekrar a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 kabul etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Mahathir'in, dosyan\u0131n tekrar a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in g\u00fc\u00e7l\u00fc bir zemin oldu\u011funa inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Singh, s\u00fcrecin hukuk i\u00e7erisinde ilerlemesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi\u011fini ifade etti. Singh, "Dava hakk\u0131nda kendisine brifing verdik. Kan\u0131tlar, cinayeti i\u015fleyen ki\u015fiye ondan daha \u00fcst pozisyonda birisinin emir verdi\u011fini g\u00f6steriyor. Emri veren ki\u015fi veya ki\u015filerin de yarg\u0131lanmas\u0131 gerekiyor." dedi.\r\n,Mahathir, 2005'te Necip'in \u00e7evirmenli\u011fini yapan 28 ya\u015f\u0131ndaki Mo\u011folistanl\u0131 manken Altantuya Shaariibuu'nu \u00f6ld\u00fcrmekten su\u00e7lu bulunan Necip'in korumas\u0131 Sirul Azhar Umar'\u0131n Avustralya'dan iadesi i\u00e7in yeniden ad\u0131m atmaya haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Soru\u015fturman\u0131n ayd\u0131nlanmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan eski koruma hakk\u0131ndaki idam karar\u0131n\u0131 kald\u0131r\u0131labileceklerini belirten Mahathir, \u00f6l\u00fcm cezas\u0131n\u0131n hapis cezas\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclebilece\u011fini dile getirmi\u015fti. Mo\u011folistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Khaltma Battulga, Malezya Ba\u015fbakan\u0131 Mahathir'e, eski Ba\u015fbakan Necip'in de ad\u0131n\u0131n ge\u00e7ti\u011fi dava dosyas\u0131n\u0131n tekrar a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulunmu\u015ftu.\r\n,2005'te Necip Rezak\u2019\u0131n \u00e7evirmenli\u011fini yapan 28 ya\u015f\u0131ndaki Mo\u011folistan vatanda\u015f\u0131 manken Shaariibuu, ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra vurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f ve cesedi orduya ait patlay\u0131c\u0131larla imha edilmi\u015fti. Olayla ilgili Necip'in korumalar\u0131ndan 2'si tutuklanm\u0131\u015ft\u0131. Tutuklanan korumalardan Sirul, "\u00d6nemli insanlardan emir ald\u0131m." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. Yarg\u0131lama s\u00fcrecinde kefaletle serbest b\u0131rak\u0131lan Sirul, Avustralya'ya ka\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.