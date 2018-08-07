Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Gazeteci Nedim \u015eener, sade vatanda\u015flar\u0131n ve devletin d\u00f6vize kar\u015f\u0131 duydu\u011fu hassasiyeti, holding sahiplerinden de bekledi\u011fini belirtti.,Nedim \u015eener, ABD taraf\u0131ndan hem siyasi hem de ekonomik dar bo\u011faza sokulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan T\u00fcrkiye'de, zengin holding sahiplerinin de d\u00f6viz konusunda hassasiyet g\u00f6stermesi gerekti\u011fine vurgu yaparak \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"Dolardaki hareketlenmenin siyasi sebeplerin sonucu oldu\u011fu bir ger\u00e7ektir. Ve bunu y\u00fckseltecekler. \u015eimdi geldik zurnan\u0131n z\u0131rt dedi\u011fi yere... ,AK Parti d\u00f6neminde bir s\u00fcr\u00fc i\u015f adam\u0131 zengin oldu. D\u00f6viz varl\u0131klar\u0131, binalar\u0131 ve plazalar\u0131 var. Ben Nedim \u015eener olarak her \u015feyimi kaybetmeye raz\u0131y\u0131m. Onlar ne kadar\u0131n\u0131 kaybetmeye raz\u0131 g\u00f6rece\u011fiz. D\u00f6vize kar\u015f\u0131 sadece devlet mi m\u00fccadele edecek, yoksa bu zengin i\u015f adamlar\u0131 m\u0131 yapacak g\u00f6rece\u011fiz."\r\n\r\n,"15 Temmuz'da millet kendini \u00f6ne atm\u0131\u015ft\u0131, hadi bakal\u0131m \u015fimdi s\u0131ra zenginlerde. Paralar\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7\u0131ranlar var. \r\n,Erdo\u011fan kendisi s\u00f6ylemi\u015fti. Onlar i\u00e7in vatan haini demi\u015fti."\r\n