D\u00fcnya devleri T\u00fcrkiye'de! Nefesler tutuldu, ilk kez geliyor\r\n,T\u00dcRK\u0130YE\u2019nin \u015fova dayal\u0131 ilk havac\u0131l\u0131k fuar\u0131 Eurasia Airshow, Antalya\u2019da 25 Nisan \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc ba\u015flayacak.\r\n,10 milyar dolarl\u0131k i\u015f hacmi olu\u015fturmas\u0131 beklenen fuar kapsam\u0131nda ilk u\u00e7aklar Antalya Havaliman\u0131\u2019na inmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin \u015fova dayal\u0131 ilk havac\u0131l\u0131k fuar\u0131 Eurasia Airshow, 25-29 Nisan tarihlerinde Antalya Uluslararas\u0131 Havaliman\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n,Organizasyonda, havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcne y\u00f6n veren 400 dev \u015firket, 100\u2019\u00fcn \u00fczerinde \u00fclkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc akrobasi tak\u0131mlar\u0131 da u\u00e7u\u015f g\u00f6sterileriyle boy g\u00f6sterecek.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 himayesinde d\u00fczenlenecek organizasyonda \u00fclkeler ad\u0131na yap\u0131lacak milli kat\u0131l\u0131mlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nde gelen sivil ve askeri havac\u0131l\u0131k \u015firketleri global markalar\u0131yla yer alacak.\r\n,Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi k\u00f6kl\u00fc havac\u0131l\u0131k organizasyonlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sekt\u00f6r\u00fcn Avrasya\u2019daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow\u2019da \u0130ngiltere, Rusya, \u0130talya, Fransa ve \u0130ran gibi pek \u00e7ok \u00fclkeden sivil ve askeri kat\u0131l\u0131mlarla birlikte yerli ve yabanc\u0131 yakla\u015f\u0131k 400 firma yer alacak.\r\n,Eurasia Airshow\u2019a, \u00f6zellikle Rusya\u2019dan yo\u011fun kat\u0131l\u0131m bekleniyor.\r\n,Havac\u0131l\u0131\u011f\u0131n global markalar\u0131n\u0131 bir araya getirecek Eurasia Airshow\u2019da, 150 u\u00e7u\u015f g\u00f6sterisi ger\u00e7ekle\u015fecek ve d\u00fcnyada sadece bir adet olan Qatar Airways\u2019e ait Airbus A350-1000 u\u00e7a\u011f\u0131 ilk kez T\u00fcrkiye\u2019ye gelecek.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin savunma silahlar\u0131 envanterine dahil edece\u011fi S400 f\u00fczelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek.\r\n,Yerli \u00fcretim olan H\u00fcrku\u015f ve Atak gibi hava ara\u00e7lar\u0131 da d\u00fcnya havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn vitrinine \u00e7\u0131kacak.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019de ilk kez g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kacak pek \u00e7ok hava arac\u0131 da Eurasia Airshow i\u00e7in Antalya\u2019ya gelmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov u\u00e7aklar\u0131, statik sergileme alan\u0131nda yerlerini alan ilk u\u00e7aklar oldu.\r\n,\u0130ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri\u2019nin yak\u0131t ikmal u\u00e7a\u011f\u0131 da limana inen u\u00e7aklar aras\u0131nda bulunuyor.\r\n,Son iki g\u00fcn\u00fc halka a\u00e7\u0131k olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha bir\u00e7ok efsane u\u00e7ak havac\u0131l\u0131k merakl\u0131lar\u0131yla bulu\u015facak.\r\n,Eurasia Airshow CEO\u2019su Ferhat Yenibertiz, alanda gazetecilere a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n,66 \u00fclkeden fuar kat\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n Antalya\u2019ya gelece\u011fini belirten Yenibertiz, "73 u\u00e7ak fuarda yer alacak. 400 bine yak\u0131n halktan kat\u0131l\u0131m bekliyoruz. Havac\u0131l\u0131k CEO\u2019lar\u0131 Antalya\u2019da bir araya gelecek.\r\n,Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc 192 \u00fclkeye davetiye g\u00f6nderdi. Fuar bir\u00e7ok ki\u015fiye u\u00e7aklara dokunma f\u0131rsat\u0131 verecek.\r\n,T\u00fcrkiye gibi Avrasya b\u00f6lgesi i\u00e7in de bir ilk olacak Eurasia Airshow, ticari ve askeri havac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fecek anla\u015fmalar, potansiyel u\u00e7ak al\u0131mlar\u0131 ve u\u00e7ak sipari\u015flerinin yan\u0131nda binlerce yabanc\u0131 ziyaret\u00e7inin olu\u015fturaca\u011f\u0131 turizm potansiyeliyle birlikte yakla\u015f\u0131k 10 milyar dolarl\u0131k i\u015f hacmi olu\u015fturacak.\r\n,Antalya ekonomisine 200 milyon liral\u0131k katk\u0131 sa\u011flayacak Eurasia Airshow fuar\u0131, T\u00fcrk havac\u0131l\u0131k sanayisine de her y\u0131l 100 milyon dolarl\u0131k ek sanayi olu\u015fturacak. Fuar kapsam\u0131nda 100\u2019\u00fc a\u015fk\u0131n \u00fclkeden 500 bin ziyaret\u00e7i a\u011f\u0131rlanacak" diye konu\u015ftu. \r\n