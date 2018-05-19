Nejat Ekrem Basmacı hayatını kaybetti

\u00dcnl\u00fc i\u015f adam\u0131 Nejat Ekrem Basmac\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Basmac\u0131, 97 ya\u015f\u0131nda vefat etti.,T\u00fcrkiye Odalar ve Borsalar Birli\u011fi (TOBB) Y\u00f6netim Kurulu eski \u00fcyesi, Ticaret Borsalar\u0131 Konseyi eski Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130stanbul Ticaret Borsas\u0131 Onursal Ba\u015fkan\u0131 Nejat Ekrem Basmac\u0131 97 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Basmac\u0131\u2019n\u0131n vefat\u0131na ili\u015fkin TOBB\u2019tan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n\u201cTOBB Y\u00f6netim Kurulu eski \u00fcyesi, Ticaret Borsalar\u0131 Konseyi eski Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130stanbul Ticaret Borsas\u0131 Onursal Ba\u015fkan\u0131 Nejat Ekrem Basmac\u0131 vefat etti.\r\n \r\n\r\n \r\n,Nejat Ekrem Basmac\u0131'n\u0131n vefat\u0131 nedeniyle bir mesaj yay\u0131mlayan TOBB Ba\u015fkan\u0131 M. Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu, T\u00fcrk i\u015f d\u00fcnyas\u0131 ad\u0131na \u0130stanbul Ticaret Borsas\u0131 ve TOBB'da \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalar yapan Basmac\u0131'n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden duydu\u011fu derin \u00fcz\u00fcnt\u00fcy\u00fc dile getirdi.\r\n \r\nHisarc\u0131kl\u0131o\u011flu, Nejat Ekrem Basmac\u0131'ya Allah'tan rahmet yak\u0131nlar\u0131na, ailesine ve TOBB camias\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diledi.\u201d\r\n\r\n,Basmac\u0131\u2019n\u0131n cenazesi 20 May\u0131s 2018 Pazar g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakiben Marmara \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi Camii\u2019nden kald\u0131r\u0131lacak ve Karacaahmet Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecek.\r\n