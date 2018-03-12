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Nepal'de yolcu uçağı düştü
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Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
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