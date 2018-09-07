Nereden nereye... Cedric Mongongu aylık kazancıyla şoke etti!

Bir d\u00f6nem Monaco ve Eski\u015fehirspor formalar\u0131n\u0131 giyen Kongolu futbolcu Cedric Mongongu tarihe ge\u00e7en bir s\u00f6zle\u015fmeye imza att\u0131.\r\n,Monaco altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen Cedric Mongongo, Evian, Montpellier gibi kul\u00fcplerin yan\u0131 s\u0131ra bir d\u00f6nem Eski\u015fehirspor formas\u0131n\u0131 da giymi\u015fti.\r\n\r\n\r\n,Son tak\u0131m Monaco taraf\u0131ndan ge\u00e7en y\u0131l Temmuz ay\u0131nda serbest b\u0131rak\u0131lan futbolcu 1 y\u0131ld\u0131r bo\u015ftayd\u0131. \r\n\r\n,Futbolu b\u0131rakmayan Mongongu, 29 ya\u015f\u0131ndaki stoper ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Romanya ekiplerinden FC Poli Iasi'ye transfer olurken ilgin\u00e7 s\u00f6zle\u015fmesiyle Rumen bas\u0131n\u0131n\u0131n man\u015fetlerine ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Cedric Mongongu, Romanya liginin en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015fl\u0131 futbolcusu oldu. Anla\u015fmaya g\u00f6re Kongolu futbolcu ayl\u0131k 100 euro maa\u015f alacak.\r\n\r\n,Rumen kul\u00fcb\u00fcyle yap\u0131lan anla\u015fmaya g\u00f6re Mongongu, Ia\u015fi kul\u00fcb\u00fcnde 5 ma\u00e7 sahaya \u00e7\u0131karsa 6. ma\u00e7tan itibaren maa\u015f\u0131 ayl\u0131k 4 bin euro olacak.\r\n\r\n,Rumen bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re bu maa\u015f\u0131 Mongongu'nun istedi\u011fi kul\u00fcb\u00fcn de kabul etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n