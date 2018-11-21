Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Mehmet Ali Erbil\u2019in eski e\u015fi Nergis Kumbasar canl\u0131 yay\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu.\r\n,Program\u0131nda Metin Arolat\u2019\u0131 a\u011f\u0131rlayan Kumbasar \u2018Metin bizim can\u0131m\u0131z. Onu kar\u015f\u0131mda g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok ba\u015fka yerlere gittim.' dedi.\r\n\r\n,Konu\u015fmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken Nergis Kumbasar s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,\u201c Biz evliyken de \u00e7ok beraber oldu\u011fumuz i\u00e7in Metin ve Erbil ile\u2026 Ba\u015fka yerlere gittim. \u0130n\u015fallah ge\u00e7mi\u015f olur. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc \u00fcmidimiz var.,\u00c7\u00fcnk\u00fc ba\u015fka bir \u015fey bekliyorum. \u0130lk g\u00fcnden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar s\u0131k\u0131yorum ki\u2026 \r\n,. Hepimizin \u00fcmidi var., Ben \u00e7ok umutluyum\u2026 \u00c7ocuklar da\u2026 Umut \u00e7ok \u00f6nemlidir. ,\u00c7ok g\u00fczel bir s\u00f6z var \u2018\u00e7\u0131kmad\u0131k candan \u00fcmit kesilmez\u2026\u2019 ,\u00c7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir insan, \u00e7ok \u015feyler atlatt\u0131. \u0130n\u015fallah\u2026 \u201c\r\n