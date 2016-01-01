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Nesli tükeniyor, nadiren görülüyor... Muş'ta bulundu
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Berce Alparslan Tarım İşletmesinde yaralı halde bulunan toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parkalar Muş Şube Müdürlüğü ekipler tarafından koruma altına alındı.
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