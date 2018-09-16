Nesli tükenmekte Hint balıkçıl kuşu eve girdi

\u0130stanbul Ba\u015fak\u015fehir\u2019de bir evin penceresinden nesli t\u00fckenmekte oldu\u011fu s\u00f6ylenilen Hint bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015fu girdi. Ku\u015f, belediye ekipleri taraf\u0131ndan tedavi edilerek koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,G\u00fcvercintepe Mahallesi\u2019nde bir evin penceresinden i\u00e7eriye sabah saatlerinde T\u00fcrkiye\u2019de nadir g\u00f6r\u00fclen ve nesli t\u00fckenmekte oldu\u011fu s\u00f6ylenilen yavru Hint bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015fu girdi. Ku\u015fu g\u00f6r\u00fcnce daha \u00f6nce hi\u00e7 kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131\u011f\u0131 bir t\u00fcr oldu\u011funu anlayan Turan ailesi, belediye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Ba\u015fak\u015fehir Belediyesi\u2019ne ba\u011fl\u0131 ekipler, ku\u015fu yakalayarak veteriner i\u015flerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Burada tedavisi yap\u0131lan yavru Hint bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015funun sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi. Yetkililer, ku\u015fun s\u0131cak b\u00f6lgelere g\u00f6\u00e7 ederken, yorgun d\u00fc\u015ferek s\u00fcr\u00fcden kopmu\u015f olabilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Nesli tehlike alt\u0131nda olan Hint bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015funun pencereden evine girdi\u011fini s\u00f6yleyen Fatma Turan, \u201cK\u0131z\u0131m evde ku\u015f var dedi. Bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda hi\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir ku\u015f t\u00fcr\u00fcyd\u00fc. \u015ea\u015f\u0131rd\u0131k. A\u00e7t\u0131m cam\u0131 gitmedi. Sonra su verdik, bal\u0131k verdik" dedi.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce b\u00f6yle bir ku\u015f g\u00f6rmedi\u011fini ve korktu\u011funu s\u00f6yleyen Turan, \u201c\u00d6nce k\u00fc\u00e7\u00fck bir ser\u00e7e zannettik. \u00dczerine gidince boynunu uzat\u0131p b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fak\u015fehir Belediyesi Sa\u011fl\u0131k \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 Sokak Hayvanlar\u0131 K\u0131s\u0131rla\u015ft\u0131rma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilisi veteriner hekim Yunus Kanl\u0131 ise ku\u015fun g\u00f6\u00e7 s\u0131ras\u0131nda g\u00fc\u00e7s\u00fcz d\u00fc\u015ferek s\u00fcr\u00fcden ayr\u0131lm\u0131\u015f olabilece\u011fini s\u00f6yledi. Kanl\u0131, \u201cVatanda\u015f\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine sokak hayvanlar\u0131 k\u0131s\u0131rla\u015ft\u0131rma ve rehabilitasyon merkezimize intikal ettirilen Hint bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015fu yavrudur. G\u00f6\u00e7 esnas\u0131nda muhtemelen annesinde ayr\u0131 d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f. Aya\u011f\u0131nda ufak bir s\u0131k\u0131nt\u0131 var.\r\n, M\u00fcdahalesini yapt\u0131k. Takviye olarak vitamin uyguland\u0131. Burada bir g\u00fcnl\u00fck misafirli\u011finin ard\u0131ndan Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Amirli\u011fine telsim edilecek. \u00dclkemizde ender bir t\u00fcr. K\u00f6keninin Hindistan oldu\u011fu s\u00f6ylenmektedir\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n