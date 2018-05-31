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Netanyahu, 2011'de İran'a savaş açmayı planlamış
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2011'de İran'a savaş açmak için orduya emir verdiği bildirildi.