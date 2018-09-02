Netanyahu'dan anlaşmaya esir askerler şartı!

\u0130srail Ba\u015fbakanl\u0131k Ofisi\u2019nden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Ba\u015fbakan Netanyahu Hamas\u2019\u0131n elinde esir tuttu\u011fu \u0130srailli askerler Hadar Goldin ve Oron \u015eaul\u2019un aileleriyle bir araya geldi.,A\u00e7\u0131klamada, Netanyahu\u2019nun esir askerlerin ailelerine, \u201c\u00c7ocuklar\u0131 ailelerine iade edilmedi\u011fi takdirde Gazze ile bir anla\u015fma olmayacak.\u201d dedi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n,Filistin \u0130slami Direni\u015f Hareketi Hamas daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 bir\u00e7ok a\u00e7\u0131klamada, \u0130srail'in elinde bulunan Filistinli tutuklular b\u0131rak\u0131lmadan, \u0130srail ile esir de\u011fi\u015fimi g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin ger\u00e7ekle\u015fmeyece\u011fini belirtmi\u015fti.,\u0130srail taraf\u0131 ayr\u0131ca biri Etiyopya as\u0131ll\u0131 Avera Mengistu, di\u011feri Arap olmak \u00fczere 2 vatanda\u015f\u0131n\u0131n daha Gazze'de oldu\u011funu ileri s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nHamas, elindeki \u0130srail askerleri hakk\u0131nda bilgi vermek i\u00e7in esir takas\u0131 anla\u015fmas\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131ktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 \u015fart ko\u015fuyor.\r\n\r\nHamas ile \u0130srail aras\u0131nda 18 Ekim 2011'de yap\u0131lan takas anla\u015fmas\u0131yla 2006'da esir al\u0131nan \u0130srail askeri Gilad \u015ealit'e kar\u015f\u0131l\u0131k bin 27 Filistinli tutuklu serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Hamas'\u0131n silahl\u0131 kanad\u0131 \u0130zzeddin el-Kassam Tugaylar\u0131 Nisan 2016'da elinde 4 \u0130srail askeri oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f, askerlerin durumu hakk\u0131nda ise bilgi vermemi\u015fti.,\u00d6te yandan \u0130srail\u2019in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, esir asker Goldin\u2019in ailesinin g\u00f6r\u00fc\u015fmeden sonra Netanyahu\u2019yu Hamas\u2019a teslim olmakla su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 ve g\u00f6r\u00fc\u015fmeden \u201chayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131yla\u201d ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,\u0130srail, \u00f6nce s\u00f6z konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron \u015eaul'un 2014'teki Gazze sava\u015f\u0131nda \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyurmu\u015f ancak Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kay\u0131p ve esir" olarak de\u011fi\u015ftirmi\u015fti.