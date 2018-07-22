Netanyahu yine tehdit etti: Hamas'ı yedi kat daha güçlü bir şekilde vururuz

.,\u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Benyamin Netanyahu, \u00fclkesinin gereklilik halinde Gazze'deki Hamas'\u0131 \u00e7ok daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde vurmaya haz\u0131r oldu\u011funu belirtti.\r\n,\u0130srail ordusunun, askerlerine kar\u015f\u0131 hafta sonu a\u00e7\u0131lan ate\u015fe kar\u015f\u0131l\u0131k olarak Gazze'deki hedefleri vurdu\u011funu hat\u0131rlatan Netanyahu, "Hafta sonu Hamas'\u0131 \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde vurduk.,Ge\u00e7ti\u011fimiz cuma \u0130srail, s\u0131n\u0131r \u00f6tesinden keskin ni\u015fanc\u0131 ate\u015finden bir askerin \u00f6lmesine misilleme olarak Filistinli militanlara ait neredeyse 80 hedefi bombalam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Birka\u00e7 saat s\u00fcren sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ortado\u011fu medya kaynaklar\u0131, M\u0131s\u0131r'\u0131n arabuluculu\u011fu ile \u0130srail ile Gazze'deki militanlar\u0131n ate\u015fkes anla\u015fmas\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n, E\u011fer gerekirse, onlar\u0131 yedi kat daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde vururuz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n