New York Başsavcısı, Trump'a ve yardım vakfına dava açtı

New York Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ailesi ve Trump'\u0131n yard\u0131m vakf\u0131na ''yasalar\u0131 ihlal ettikleri'' gerek\u00e7esiyle dava a\u00e7t\u0131.\r\n,New York Ba\u015fsavc\u0131s\u0131 Barbara Underwood, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Trump Vakf\u0131'n\u0131n 2016'daki ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerini etkilemek i\u00e7in ''yasad\u0131\u015f\u0131 siyasi koordinasyonda'' yer almas\u0131 nedeniyle vakfa, Trump'\u0131n kendisi ve \u00e7ocuklar\u0131na dava a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Underwood, Trump'\u0131n ''yard\u0131m vakf\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 kullanarak vak\u0131f i\u00e7in toplanan fonlar\u0131 se\u00e7im kampanyas\u0131n\u0131 desteklemek i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131'' iddia etti.\r\n,Trump Vakf\u0131 ise New York Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davan\u0131n ''siyasi ama\u00e7l\u0131'' oldu\u011funu belirterek, iddialar\u0131 reddetti. ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump da a\u00e7\u0131lan davaya Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla tepki g\u00f6sterdi.\r\n,Trump, ''Ahlaks\u0131z New York Demokratlar\u0131 ve g\u00f6zden d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f Eric Schneiderman, vak\u0131fla ilgili bana dava a\u00e7mak i\u00e7in ellerinden geleni yap\u0131yor.'' ifadesini kulland\u0131.\r\n,Trump Vakf\u0131'na 18 milyon 800 bin dolar ba\u011f\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak vakf\u0131n toplanan paradan daha fazlas\u0131n\u0131, 19 milyon 200 bin dolar yard\u0131m yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Trump, davan\u0131n pe\u015fini b\u0131rakmayaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n