Nihat Doğan'ı yıkan haber!

Nihat Do\u011fan'\u0131 y\u0131kan haber! Duydu\u011fu gibi sosyal medyada bunu payla\u015ft\u0131\r\n,T\u00fcrk\u00fcc\u00fc Nihat Do\u011fan'\u0131n bu payla\u015f\u0131m\u0131 sevenlerini \u00e7ok \u00fczd\u00fc.\r\n,Nihat Do\u011fan, annesinin hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Instagram'da annesiyle foto\u011ftaf\u0131n\u0131 yay\u0131nlayan t\u00fcrk\u00fcc\u00fc, "Survivor'dan geldi\u011fim g\u00fcnden beri 'Panorama' yorumcular\u0131n\u0131n haddini a\u015fan s\u00f6zlerinden dolay\u0131 'Nihat kocam olsa bo\u011far\u0131m, \u00f6ld\u00fcr\u00fcr\u00fcm vb.' hastalanan hac\u0131 annemi hemen her g\u00fcn doktora g\u00f6t\u00fcrmek zorunda kal\u0131yorum.\r\n,Bug\u00fcn de kendisini hastaneye kald\u0131rd\u0131m,Bu arada e\u011fer annemin sa\u00e7\u0131n\u0131n teline bir zarar gelirse buna sebep olan o yorumculardan bunun hesab\u0131n\u0131 sormazsan d\u00fcnyan\u0131n en \u015f..insan\u0131 olay\u0131m" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Sizlerden annem i\u00e7in dua istiyorum.