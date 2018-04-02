Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babası ile görüştü

Mersin'in Tarsus il\u00e7esinde 11 \u015eubat 2015'te bindi\u011fi minib\u00fcs\u00fcn \u015fof\u00f6r\u00fc taraf\u0131ndan katledilen \u00d6zgecan Aslan'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan Twitter'da bir payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ''Siz de mini ete\u011fi giyip laik sistemin ahlaks\u0131zla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 sap\u0131klar taraf\u0131ndan tacize u\u011fray\u0131nca da bas bas ba\u011f\u0131rmayacaks\u0131n'' mesaj\u0131 nedeniyle tepki \u00e7eken Nihat Do\u011fan, \u00d6zgecan'\u0131n babas\u0131 Mehmet Aslan ile bir foto\u011fraf payla\u015ft\u0131,Nihat Do\u011fan'\u0131n Instagram'dan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 notu \u015f\u00f6yle:\r\n,Nihat Do\u011fan, \u00d6zgecan Aslan'\u0131n babas\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc,''Kar\u015f\u0131mda oturan, 'Bunca sap\u0131\u011f\u0131n kol gezdi\u011fi sokaklara \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu Sungur adl\u0131 bayana cevaben att\u0131\u011f\u0131m tweetimi, k\u0131\u015f\u0131n ortas\u0131nda mini etek giymedi\u011fi halde onunla \u00f6zde\u015fle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan hunharca katledilmi\u015f \u00d6zgecan Aslan karde\u015fimizin babas\u0131 her zaman konu\u015ftu\u011fum evine gitti\u011fim Survivor \u00f6ncesi u\u00e7a\u011fa binmeden beni aray\u0131p ba\u015far\u0131 dileyen en son ki\u015fi olan y\u00fcce g\u00f6n\u00fcll\u00fc Mehmet Aslan abimdir.,\u00d6zellikle sosyal medyada kendi ahlaks\u0131z ya\u015fam tarzlar\u0131n\u0131 \u00d6zgecan karde\u015fimiz \u00fczerinden tahakk\u00fcm etmeye \u00e7al\u0131\u015fmak suretiyle her seferinde \u015fahs\u0131ma sald\u0131ran bizden gibi g\u00f6r\u00fcnen fakat bizden olmayan 'Zul\u00fcm 1453 te ba\u015flad\u0131' diyen, mankurt, hakk d\u00fc\u015fman\u0131 bat\u0131l\u0131n p... \u00e7omarlar\u0131 bu fotoya \u00e7ok iyi baks\u0131n\u2026\r\n,\u00d6zgecan Aslan karde\u015fimizin ailesi benim ailemdir ben de onlar\u0131n evlad\u0131y\u0131m\u2026 Buradan size ekmek \u00e7\u0131kmaz.\r\n,Ayr\u0131ca konu\u015fmak her ki\u015finin, hak konu\u015fmak er ki\u015finin i\u015fidir, ben hak konu\u015fuyorum hakikat konu\u015fuyorum. Sizin derdiniz benle de\u011fil benim hak konu\u015fmamla\u2026 D\u00f6nen d\u00f6ns\u00fcn ben d\u00f6nmezem yolundan haydi \u015fimdi ba\u015fka kap\u0131ya\u2026 #\u00d6zgecanAslan''\r\n