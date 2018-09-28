Nijerya'da savaş uçağı düştü!

Nijerya'n\u0131n 58. Ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k g\u00fcn\u00fc 1 Ekim tarihinde idi ve u\u00e7aklar o g\u00fcn halka g\u00f6steri u\u00e7u\u015fu icra edeceklerdi. ,Nijerya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-7NI sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131, \u00fclkenin ba\u015fkenti Abuja\u2019da Nijerya'n\u0131n 58. Ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k Y\u0131l\u0131 Kutlamalar\u0131 i\u00e7in prova u\u00e7u\u015fu yaparken birbirleri ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Ya\u015fanan kazada 1 pilot hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,\u0130ki u\u00e7ak kullan\u0131lamaz halde geldi.