Nikah masasına böyle geldi! Yanında olmadan 'evet' diyemedi...

Uzun zamand\u0131r akci\u011fer nakli olabilmek i\u00e7in s\u0131ra bekleyen. bir t\u00fcrl\u00fc s\u0131ra gelmeyince de hastal\u0131kla ya\u015famaya al\u0131\u015fan gen\u00e7 k\u0131z, sosyal medyada arkada\u015flar\u0131n\u0131n arkada\u015f\u0131 olan \u00d6zkan Aras\u2019la 3.5 y\u0131l \u00f6nce tan\u0131\u015ft\u0131. Birbirlerini seven gen\u00e7 \u00e7ift evlenmeye karar verdi. ,Nil\u00fcfer Belediyesi Nik\u00e2h Memuru Rabiye Sevgili\u2019nin k\u0131yd\u0131\u011f\u0131 nik\u00e2ha, doktorlar, hem\u015fireler ile gelinle damad\u0131n aileleri ve akrabalar\u0131 kat\u0131ld\u0131. Nik\u00e2h\u0131n k\u0131y\u0131lmas\u0131ndan sonra gelinle damat d\u00fc\u011f\u00fcn pastas\u0131n\u0131 kesip birbirine ikram etti. Evlilik c\u00fczdan\u0131n\u0131 e\u015fine veren \u00d6zkan Aras, nikah hediyesi olarak da geline p\u0131rlanta y\u00fcz\u00fck takt\u0131. Gelinle damat, mutluluklar\u0131n\u0131 \u201c\u00c7ok heyecanl\u0131y\u0131z, s\u00f6yleyecek s\u00f6z bulam\u0131yoruz\u201d diye ifade etti. Nik\u00e2h boyunca solunum cihaz\u0131na ba\u011fl\u0131 olan gelin daha sonra, tedavisinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Klini\u011fi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Do\u011fu\u015ftan kistik fibrozis hastas\u0131 olan Feyza Turun\u00e7 (22), y\u0131llard\u0131r hastal\u0131\u011f\u0131n pen\u00e7esinden kurtulamad\u0131. ,Feyza Turun\u00e7\u2019un y\u0131llard\u0131r tedavisini y\u00fcr\u00fcten Uluda\u011f \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Anabilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Mehmet Karada\u011f, kistik fibrozis hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n do\u011fu\u015ftan gelen bir hastal\u0131k oldu\u011funu belirterek,"Feyza Turun\u00e7\u2019u erken ya\u015flardan beri tedavi ediyoruz. Bir yandan da akci\u011fer nakli i\u00e7in s\u0131ra bekliyoruz\u201d dedi. ,,Filmlere konu olacak gen\u00e7 k\u0131z\u0131n hikayesi 22 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flad\u0131.,Hastal\u0131\u011f\u0131 sebebiyle s\u00fcrekli tedavi g\u00f6rmesi gereken Feyza Turun\u00e7\u2019un \u00d6zkan Aras\u2019la nikah\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Uluda\u011f \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi G\u00f6\u011f\u00fcs Hastal\u0131klar\u0131 Klini\u011fi Seminer Salonunda k\u0131y\u0131ld\u0131. S\u00fcrekli oksijen deste\u011fi almak zorunda olan gen\u00e7 k\u0131z nikah masas\u0131na da oksijen t\u00fcp\u00fcyle oturdu.