Nişantaşı kızıydı, şimdilerde köyde keçi güdüyor

Ni\u015fanta\u015f\u0131 k\u0131z\u0131yd\u0131, \u015fimdilerde k\u00f6yde ke\u00e7i g\u00fcd\u00fcyor,Bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131?,\u00c7ocuklu\u011fu Ni\u015fanta\u015f\u0131'nda ge\u00e7en, \u0130talyan Lisesi'nde okuyan ve g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc e\u011fitim sayesinde \u0130talyanca ve \u0130ngilizce bilen Sar\u0131kaya, 34 ya\u015f\u0131ndayken k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan yeti\u015ftiricili\u011fi yapmak \u00fczere Antalya'n\u0131n Ka\u015f il\u00e7esine g\u00f6\u00e7 etti.,Burada 16 ke\u00e7i alan ve bir s\u00fcre sonra hayvanlar\u0131yla Trakya b\u00f6lgesine ge\u00e7en Sar\u0131kaya, daha sonra ge\u00e7en y\u0131l Bilecik'in Vezirhan beldesine ba\u011fl\u0131 10 haneli Zobran k\u00f6y\u00fcnde muhtarl\u0131\u011f\u0131n kendisine tahsis etti\u011fi ilkokul binas\u0131na yerle\u015fti.\r\n\r\n,Burada tek ba\u015f\u0131na kedi, k\u00f6pek ve ke\u00e7ileriyle mutlu bir ya\u015fam s\u00fcrd\u00fcren Sar\u0131kaya, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, k\u00fc\u00e7\u00fckten bu yana hayvanlara kar\u015f\u0131 farkl\u0131 bir sevgi besledi\u011fini belirterek \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"Hayat\u0131mda yak\u0131ndan g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm ilk ke\u00e7i kendi ke\u00e7ilerim oldu. Daha \u00f6nce hi\u00e7bir alakam yok, ailede de hayvanc\u0131l\u0131k yapan yok. Ba\u015flayaca\u011f\u0131m zaman bir k\u0131s\u0131m hayvan inceledim bana en yak\u0131n olabilecek nedir diye. Ke\u00e7iye uygunmu\u015fum, memnunum se\u00e7imimden." dedi.,\u0130stanbul Galata'da bir pastanesi oldu\u011funu ve ard\u0131ndan buray\u0131 imalathaneyi \u00e7evirdi\u011fini dile getiren Sar\u0131kaya, y\u0131llarca yapt\u0131\u011f\u0131 bu i\u015fte engellilere de i\u015f imkan\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nKa\u015f'a ilk ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda 16 ke\u00e7i ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bir s\u00fcre sonra evlendi\u011fini anlatan Sar\u0131kaya, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,"Sonra Trakya'ya ta\u015f\u0131nd\u0131m ke\u00e7ilerimle. Trakya'ya hayvan nakli \u00fc\u00e7 ay s\u00fcr\u00fcyor, o tarafta istedi\u011fimi yakalayamad\u0131m. Ge\u00e7en y\u0131l da Zobran'a geldim. Buran\u0131n insan\u0131n\u0131 \u00e7ok seviyorum. Mesela Mehmet Onba\u015f\u0131 isimli bir k\u00f6yl\u00fcm\u00fcz var, 60 ya\u015f\u0131nda. A\u011f\u0131l\u0131n biraz yukar\u0131s\u0131nda tarlalar\u0131n aras\u0131ndan \u00e7\u0131karken trakt\u00f6r\u00fc stop ediyor a\u015fa\u011f\u0131 kadar sessizce iniyor hayvanlar rahats\u0131z olmas\u0131n diye. ,Ev olarak kulland\u0131\u011f\u0131 ilkokul binas\u0131na elektrik ba\u011flanmas\u0131, \u00e7at\u0131 tamiri konular\u0131nda belediyenin b\u00fcy\u00fck deste\u011fini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktaran Sar\u0131kaya, "5 y\u0131l \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131m ve bu yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m 16 ke\u00e7inin 8'i halen bende. , S\u00fcr\u00fcye d\u0131\u015fardan ke\u00e7i katmak istemedi\u011fini dile getiren Sar\u0131kaya, "Benimkiler \u00e7ok \u015f\u0131mar\u0131k \u00e7ok da rahatlar. Tekenin kan\u0131 de\u011fi\u015fmesi gerekiyor onun i\u00e7in \u00fc\u00e7 o\u011flan getirdim \u0130zmir'den. \u0130lk ba\u015f\u0131ndan beri s\u00fct de peynir de satt\u0131m. Genel olarak bu sene peynir sataca\u011f\u0131z gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130stanbul'da \u015fehir ya\u015fam\u0131ndan k\u00f6y ya\u015fam\u0131na geldi\u011fini anlatan Sar\u0131kaya, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Avrupa yakas\u0131 \u00e7ok kaotikdir. Ni\u015fanta\u015f\u0131 \u00e7ok mahalleydi ben \u00e7ocukken. Buradan bir \u0131\u015f\u0131k ge\u00e7se hepimizin haberi olur. Yabanc\u0131 da T\u00fcrk de a\u011f\u0131rl\u0131yoruz. \u00c7akal sesine mesela \u00e7ok korkan oldu. Sonra yine hayat devam etti anlad\u0131k ki ne domuz ne \u00e7akal bize yana\u015fm\u0131yor. En korkun\u00e7 zararl\u0131 asl\u0131nda insan. \u00c7ok b\u00fcy\u00fcmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum, biraz koyun eklemek istiyorum. Sonu\u00e7ta b\u00fct\u00fcnc\u00fcl y\u00f6netim denilen bir \u015fey var ve \u00e7e\u015fitlilik \u00e7ok m\u00fchim. ,Sar\u0131kaya, ekolojik k\u00f6y kurmak, k\u0131rsal turizme katk\u0131da bulunmak, d\u0131\u015f g\u00f6\u00e7\u00fcn \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek istediklerine i\u015faret ederek "Vezirhan \u00e7ok g\u00fczel bir yer, g\u00fczel bir ge\u00e7i\u015f noktas\u0131 ama bilmeyenler \u00e7ok. \u0130lk k\u00f6y\u00fc g\u00f6rd\u00fcm ve dedim ki 'Ben burada ya\u015far\u0131m'. ,Ayn\u0131 s\u00fcr\u00fcden b\u00fcy\u00fctmek istiyordum \u00f6yle oldu, \u015fu an yakla\u015f\u0131k 70 ke\u00e7i var. Do\u011fan k\u0131zlar\u0131 tutabildim sadece \u00f6nceki senelerde, o\u011flanlar gitti ve iki senedir k\u0131z oran\u0131m\u0131z \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck herkesi tutabilseydim 150 civar\u0131na ula\u015f\u0131rd\u0131k." dedi.,\u00c7ok ye\u015fil, a\u015fa\u011f\u0131s\u0131 s\u0131caksa buras\u0131 5 derece d\u00fc\u015f\u00fck, so\u011fuksa 5 derece y\u00fcksek. \u0130lk geldi\u011fim zamanlarda dolu ya\u011f\u0131yor a\u015fa\u011f\u0131da, kirazlara ne oldu var m\u0131 bir \u015fey diye beni ar\u0131yorlar burada hi\u00e7bir \u015fey yok." dedi.\r\n\r\n,Sar\u0131kaya, Ka\u015f'ta ya\u015fayan e\u015finin de belli d\u00f6nemlerde k\u00f6ye gelerek kendisine yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7ekerek e\u015finin de bir s\u00fcre so