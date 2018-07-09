Nissan'dan yakıt tüketimi verilerinde 'hile' itirafı

\u015eirket, ge\u00e7en y\u0131l ya\u015fanan skandal\u0131n ard\u0131ndan Nissan'\u0131n ge\u00e7en y\u0131l y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc operasyonlar\u0131n testleri s\u0131ras\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan tahriflerden ka\u00e7 otomobilin etkilendi\u011fini ise s\u00f6ylemedi.\r\n,Nissan bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, egzoz emisyonlar\u0131 ve yak\u0131t t\u00fcketimi hakk\u0131ndaki verilerin kas\u0131tl\u0131 olarak "de\u011fi\u015ftirilmi\u015f" oldu\u011funu itiraf etti.\r\n,Testte ayr\u0131ca, egzoz emisyonlar\u0131 ve yak\u0131t ekonomisi ile ilgili denetim raporlar\u0131n\u0131n "\u00f6ng\u00f6r\u00fclen test ortam\u0131ndan sapt\u0131\u011f\u0131" ve "de\u011fi\u015ftirilmi\u015f \u00f6l\u00e7\u00fcm de\u011ferlerine dayanarak" haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Nissan, \u00f6rnekleme testlerine tabi olan t\u00fcm modellerin Nissan'\u0131n yak\u0131t ekonomisi i\u00e7in teknik \u00f6zelliklerini garanti etti\u011fini teyit etmek i\u00e7in verileri yeniden do\u011frulad\u0131. Bu, Nissan taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanan rakamlarda hi\u00e7bir hata olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\r\n,Nissan, ya\u015fanan son sahte veri skandal\u0131ndan sonra ise "tam ve kapsaml\u0131 bir soru\u015fturma" s\u00f6z\u00fc verdi.\r\n,Nissan, ya\u015fanan skandal \u00fczerine "g\u00fcvenilir" verileri yeniden kontrol etti\u011fini ve GT-R hari\u00e7 t\u00fcm ara\u00e7lar\u0131n Japon g\u00fcvenlik standartlar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Nissan, ge\u00e7en Ekim ay\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan bir di\u011fer yak\u0131t t\u00fcketim verisi skandal\u0131ndan sonra 1.2 milyon arac\u0131n\u0131 piyasadan geri \u00e7a\u011f\u0131rmak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.