Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

Dal\u0131\u015flarda genelde \u00e7\u00f6plerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan Gylder, dalg\u0131\u00e7 arkada\u015f\u0131 Baricic'in tabandan tarihi bir sava\u015f k\u0131l\u0131c\u0131 buldu\u011funu ve onu \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Dalg\u0131\u00e7lar, k\u0131l\u0131c\u0131 sergilenmek \u00fczere Mjosa M\u00fczesi'ne teslim etti. M\u00fcze M\u00fcd\u00fcr\u00fc Julsrud Berg, k\u0131l\u0131c\u0131n 500 y\u0131l \u00f6ncesine ait oldu\u011funa dair kan\u0131tlar oldu\u011funu ifade etti.\r\n,Berg, "Muhtemelen bu bir sava\u015f k\u0131l\u0131c\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunun gibi iki elle kavranan k\u0131l\u0131\u00e7lar, 16. y\u00fczy\u0131lda Avrupa'daki sava\u015flarda yayg\u0131n olarak kullan\u0131ld\u0131." dedi. Berg, k\u0131l\u0131c\u0131n t\u00f6renlerde veya sembolik ama\u00e7larla da kullan\u0131lm\u0131\u015f olabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Norve\u00e7'te dalg\u0131\u00e7lar, \u00fclkenin en b\u00fcy\u00fck g\u00f6l\u00fc Mjosa'daki dal\u0131\u015flar\u0131 esnas\u0131nda 500 y\u0131ll\u0131k k\u0131l\u0131\u00e7 buldu.\r\n,Yerel Oppland Arbeiderblad gazetesinin haberine g\u00f6re, Norve\u00e7li dalg\u0131\u00e7lar Miro Baricic ile Knut-Erik Gylder, bat\u0131k aramak i\u00e7in dal\u0131\u015f yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6l\u00fcn derinliklerinden 16. y\u00fczy\u0131ldan kalma k\u0131l\u0131\u00e7 \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Keskinli\u011fini hala korudu\u011fu belirtilen tarihi eserin, ileride Oslo K\u00fclt\u00fcr Tarihi M\u00fczesi'ne, ard\u0131ndan da Norve\u00e7 Denizcilik M\u00fczesi'ne ta\u015f\u0131naca\u011f\u0131 bildirildi.