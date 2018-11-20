Norveçli şirket Türkiye'de petrol aramaya geliyor!

Norve\u00e7li petrol \u015firketi Equinor, 2019'da T\u00fcrkiye'de sondaj kuyusu a\u00e7acak.,Norve\u00e7li petrol ve do\u011falgaz \u015firketi Equinor'un ke\u015fif biriminin ba\u015f\u0131nda bulunan Tim Dodson, gelecek y\u0131l T\u00fcrkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada ke\u015fif sondaj kuyusu a\u00e7may\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Dodson, Equinor'un 2019'da bu y\u0131la g\u00f6re uluslararas\u0131 alanda daha fazla ke\u015fif kuyusu ve karada daha fazla ke\u015fif sondaj kuyusu a\u00e7may\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti, ,"Genel olarak, daha fazla uluslararas\u0131 faaliyet ve karadaki faaliyetlerin daha b\u00fcy\u00fck pay\u0131 olacak." diye konu\u015ftu.,Equinor'un planlar\u0131 aras\u0131nda T\u00fcrkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada ke\u015fif sondaj kuyular\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Kanada, ABD, Meksika ve Brezilya'da d\u0131\u015f\u0131nda y\u00fcksek etkili ke\u015fif kuyular\u0131 bulunuyor.,.