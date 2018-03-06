NTV Spor'un yerine D-Max yayına başlıyor

Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından NTV Spor, geçen günlerde yayın hayatını sonlandıracağını açıklamıştı. NTV Spor'un kanalının satışı için Discovery Communications ile anlaşmaya varılmıştı.
NTV Spor'u aldığı belirtilen Discovery Communications ile Doğuş Yayın Grubu arasında iki yıl önce bir stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye'deki kanal sayısını 13'e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.