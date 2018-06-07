Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi! 3 gün direndi...

N\u00fcfus memuru 'ben bu ismi yazamam' diye 3 g\u00fcn direnince aile \u0131srar etti.,Denizli'de ya\u015fayan Baba-k\u0131z\u0131n ismi duyanlar\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor. \r\n\r\nBaba 1977 y\u0131l\u0131nda do\u011fdu. Ve T\u00fcrkiye'nin en uzun ismi b\u00f6yle konuldu: Ha\u015fim Ahmet Abd\u00fclbaki Bu\u011fra Bahad\u0131r Nebio\u011flullar\u0131...\r\n\r\n,Nebio\u011fullar\u0131, hayat\u0131 boyunca okulda, s\u0131navda, bankada, askerde s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131. \r\n\r\nNebio\u011flullar\u0131 isminin hikayesini ise b\u00f6yle anlat\u0131yor: "Herkes bir isim s\u00f6yl\u00fcyor, kendi aralar\u0131nda anla\u015fam\u0131yorlar sonra hepsini yazaca\u011f\u0131z diyorlar"\r\n,\r\nT\u00fcrkiye'nin en uzun ismi ondayd\u0131 ta ki k\u0131z\u0131 do\u011fana dek. \r\n\r\nHa\u015fim Ahmet Abd\u00fclbaki Bu\u011fra Bahad\u0131r Nebio\u011flullar\u0131, k\u0131z\u0131na da tam 43 harften olu\u015fan bir isim koydu; Aybike G\u00fcliz Enzel Ya\u011fmur Eflinnisa Nebio\u011fullar\u0131...