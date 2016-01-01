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Nüfus müdürlükleri doldu taştı!
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24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilmek için adres değişikliği bitimine 4 gün kala nüfus müdürlükleri önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Daha önce günlük ortalama 500 işlem yapan müdürlük, günde bin 100 işlem yapmaya başladı.
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