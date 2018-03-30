Nur Yerlitaş'ı görenler tanıyamıyor

Son olarak \u015fehitler i\u00e7in sarf etti\u011fi s\u00f6zlerle g\u00fcndeme oturan Nur Yerlita\u015f verdi\u011fi kilolarla adeta ba\u015fka biri oldu.\r\n,J\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 programda sadece huysuz tav\u0131rlar\u0131yla de\u011fil ayn\u0131 zamanda kilolar\u0131yla da dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Yerlita\u015f geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z y\u0131l\u0131n son aylar\u0131nda bir diyet program\u0131na ba\u015flam\u0131\u015f ve k\u0131sa s\u00fcrede hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r kilolar vermi\u015fti.\r\n\r\n,Ekim ay\u0131nda verdi\u011fi bir r\u00f6portajda mide ameliyat\u0131 ge\u00e7irmedi\u011fini ve kendi tabiriyle standartlar\u0131n \u00fczerindeki kilosundan 11 aya b\u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc bir program sayesinde kurtuldu\u011funu s\u00f6yleyen Yerlita\u015f, profesyonel yard\u0131m alarak diyet yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n,Kurallara uydu\u011fu i\u00e7in midesinin ve do\u011fal olarak da porsiyonlar\u0131n\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Yerlita\u015f, bu y\u00f6ntemi mide ameliyat\u0131 olmaktan daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 buldu\u011funu da s\u00f6zlerine eklemi\u015fti.\r\n\r\n,Evine gelen bir spor hocas\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren modac\u0131 yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. \r\n\r\n,Geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z y\u0131l\u0131n son aylar\u0131na oranla \u00e7ok daha zay\u0131flam\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcnen Yerlita\u015f ya dedi\u011fi gibi ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde diyetini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor ya da fikrini de\u011fi\u015ftirip ameliyat masas\u0131na yatt\u0131.,\u0130\u015fte yeni hali