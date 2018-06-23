Nur Yerlitaş oyunun rengini belli etti

Sosyal medyada yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla ad\u0131ndan s\u0131k s\u0131k s\u00f6z ettiren \u00fcnl\u00fc modac\u0131 Nur Yerlita\u015f yine \u00e7ok konu\u015fulacak bir olaya imza att\u0131.\r\n,Nur Yerlita\u015f sosyal medyadan oyunun rengini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Nur Yerlita\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m sonras\u0131 foto\u011fraf\u0131 yorumlara kapad\u0131.\r\n,J\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada fazla kilolar\u0131yla dikkat \u00e7eken modac\u0131 son zamanlarda verdi\u011fi a\u015f\u0131r\u0131 kilo ile de g\u00fcndeme d\u00fc\u015fmeyi ba\u015fard\u0131.,Yerlita\u015f'\u0131n Rabia i\u015fareti yapmas\u0131 ile 'AK Parti ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 destekliyor' yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n,Yerlita\u015f Instagram hesab\u0131nda 'Rabia' i\u015fareti yapt\u0131\u011f\u0131 bir foto\u011fraf\u0131 S\u00fcleyman Soylu'yu etiketleyerek "D\u00fcn ak\u015fam Kurtulu\u015f. 16 y\u0131ld\u0131r ayn\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fte durdum hi\u00e7bir partinin Syn genel ba\u015fkanlarna k\u00f6t\u00fc bir s\u00f6z\u00fcm olmad\u0131 sosyal medyada ... yalaka hiiiiic olmadim. hiiiiiic cikarim olmadi ispat isterim. #sadecedesevdik" notu ile payla\u015ft\u0131.\r\n,Yerlita\u015f, canl\u0131 yay\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 esnada \u015fehitlerimiz i\u00e7in ho\u015f olmayan s\u00f6zler sarf etmi\u015fti. Konu\u015fma sonras\u0131nda "Ne yapay\u0131m Allah Allah \u015fehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. \u00dcnl\u00fc isme sosyal medyadan ve \u00fcnl\u00fclerden b\u00fcy\u00fck tepki gelmi\u015fti. Yerlita\u015f daha sonra s\u00f6zlerinin \u00e7arp\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.