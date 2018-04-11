Nusret hakkında flaş sözler!

Nusret bu s\u00f6zlere ne diyecek?,Vedat Milor, Nusret hakk\u0131nda baz\u0131 s\u00f6zler sarf etti.\r\n\r\n,"Nusret ke\u015fke Allah izin verse de b\u00f6yle k\u00fc\u00e7\u00fck bir yerde istedi\u011fi gibi en iyi etleri bularak, hi\u00e7 poz vermeden kimseyle mutfakta i\u015fini yapabilse.,\u015eimdi ayr\u0131 bir fenomen olmu\u015f durumda. \u015eimdi hamburgere giriyorlar. Bu zaten uluslararas\u0131 bir \u015firket, sadece T\u00fcrk yat\u0131r\u0131mc\u0131 da de\u011fil bir de o var. Hani T\u00fcrk markas\u0131 diyoruz ama \u0130srailli bir orta\u011f\u0131 da var. ,Yani b\u00fcy\u00fck bir ortak yat\u0131r\u0131mc\u0131 orta\u011f\u0131 uluslararas\u0131 bir \u015firket. \u0130n\u015fallah ben onu sevdi\u011fim i\u00e7in gen\u00e7 ve i\u015fini severek yapan, tutkulu bir insan oldu\u011fu i\u00e7in onun mutlu olmas\u0131 beni de mutlu eder. Ama bilemiyorum ger\u00e7ekten bu tip uluslararas\u0131 bir imparatorluk kurmak m\u0131 onu mutlu eder. ,Yoksa ger\u00e7ekten k\u00fc\u00e7\u00fck bir yerde, g\u00fcn\u00fcn birinde maddi \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne kavu\u015ftu\u011fu zaman kendi yerini a\u00e7\u0131p, kendi istedi\u011fi yerde kendi istedi\u011fi gibi hayvan\u0131 i\u015flemek ve tuz sahnesi yerine ger\u00e7ek anlamda m\u00fc\u015fterileri ile daha derin ili\u015fkiler kurmak.,Yani Nusret'e giden herkes onunla tuz sahnesi \u00e7ektirmek istiyor. Oradaki kar\u015f\u0131 taraf\u0131n ruhunu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyor. Bunu g\u00fcnde y\u00fcz kere yapan insan, otomatik olarak yapan insan art\u0131k zevk alm\u0131yor. ,Zaten Nusret de belki o y\u00fczden kara g\u00f6zl\u00fckler tak\u0131yor devaml\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncelerini belli etmek istemiyor. Ona bakt\u0131\u011f\u0131m zaman onun bir abisi olarak \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum yani onun ad\u0131na \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum.,\u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok severek yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 zannetmiyorum. Ne olabilir? Sevdi\u011fi insanlarla, de\u011fer verdi\u011fi insanlarla kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 konu\u015fmak olabilir. Daha derin ili\u015fkiler dedi\u011fim o. Mutfa\u011fa girmek olur, orada istedi\u011fini yapmak olur. Fakat kabiliyet olarak sorarsan\u0131z, bilgi olarak sorarsan\u0131z ben d\u00f6rt d\u00f6rtl\u00fck oldu\u011funu s\u00f6yleyebilirim.,Ger\u00e7ekten etten anlayan, nerede oldu\u011funu bilen, bilgisini daha ileri g\u00f6t\u00fcrmek isteyen, denemeyi seven biridir Nusret. Ve onu ilk ke\u015ffetmi\u015f ve \u00f6ne \u00e7\u0131karm\u0131\u015f biri olarak da gurur duyar\u0131m."